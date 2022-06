Na poslední chvíle ve škole, v níž toho tolik prožil, Petr Kalousek nezapomene. „Bylo to pro mě překvápko. Byla to velikánská show, která mě opravdu dojala k slzám,“ přiznal, jak ho kolegové zaskočili.

Ředitel ZŠ Úpice-Lány Petr Kalousek odchází předčasně do důchodu.Zdroj: Deník/Jan Braun

„Byl to správný šéf na svém místě. Je nám ohromně líto, že končí. Pod jeho vedením se nám chodilo do práce dobře, uměl se nás zastat. Všechno řešil s rozvahou. Je to slušný člověk, který dodržuje pravidla, je vzorem jak pro nás, tak pro děti,“ ocenila Kalouskovy vlastnosti Iveta Jiříčková, učitelka matematiky a fyziky.

„Je to perfektní kantor a nadřízený i naprosto výborný manažer, férový, obětavý člověk. Široko daleko neměl nikdo takového ředitele školy. Na jeho hodiny se děti těšily, což se o každém předmětu říct nedá. Hodiny měl zábavné, vymýšlel projekty, uměl děti upoutat. Vůbec se nedivím, že musí být tak strašně unavený, protože v posledních letech už to není o kantořině, ale úředničině,“ doplnila další kolegyně, němčinářka Dana Teichmanová.

Petr Kalousek chodil do ZŠ Úpice-Lány v letech 1968-1976 jako žák, poté studoval gymnázium v Trutnově a vysokou školu v Hradci Králové, absolvoval vojnu. V roce 1985 se vrátil do Úpice na školu jako učitel. Od roku 2000 dělal ředitele.

Rozvrhl si síly jako maratonec

„Když jsem v roce 1985 začínal, tak jsem si jako maratonec rozvrhl síly, protože mi tehdy vypočítali, že do důchodu půjdu v roce 2021 v šedesáti. A v roce 2021 síly opravdu došly. Cítil jsem se v cíli. Říkal jsem si, že přetahovat není dobře. Navíc nejsem typ lidí jako Jágr, kteří to umí ještě přetáhnout,“ řekl.

V dnešní době se ovšem v šedesáti do důchodu nechodí, Kalousek odchod uspíšil. „Podle současných kritérií bych měl jít do důchodu v březnu 2026, takže odcházím o tři roky a osm měsíců dříve do takzvaného před důchodu. To znamená, že si střádáte peníze do fondu, a ten vám je bude vyplácet. Starobní důchod dostanete ve věku, kdy jej dosáhnete, jako byste pracovali až do konce,“ objasnil.

Vyjma tříletého období, kdy se v roce 1997 naštval na tehdejšího ministra školství Ivana Pilipa a odešel pracovat do firmy Willcap zabývající se šipkařským sportem, zůstal školství věrný celý život.

„Semlela mě školská inkluze, to nemůžu překousnout dodnes. Ubíjela mě také přehnaná administrativa,“ pojmenoval negativní záležitosti.

Bez týmové spolupráce to nejde

Protikladem byla týmová spolupráce s kolegy. „Bez ní to nejde. Hodně dám na intuici. Nejsem ředitel, který řve a nadává, ale snažím se diplomaticky dojít ke svému cíli,“ uvedl Petr Kalousek.

V posledních měsících už stříhal metr. „Ten stříhám od 4. března, protože pracovat budu až do 31. července. Sto pracovních dnů před koncem jsem dostal sto bonbonů od kamaráda a na začátek každého pracovního dne si jeden dám,“ přiblížil rituál posledních dnů před odchodem.

Teď se hlavně těší, jak si odpočine. „Neprozřetelně jsem vyhlásil, že 365 dní nechci dělat vůbec nic a jen odpočívat. Sám jsem zvědav, co to se mnou udělá, jestli to vydržím. Chtěl bych číst, psát a koukat na filmy,“ nastínil náplň budoucích dní.

„Setkávám se s divným názorem, že určitě chci být starostou, a proto jsem přestal dělat ředitele. Je to úplný nesmysl,“ popřel drby.

Nástupcem Petra Kalouska v pozici ředitele ZŠ Úpice-Lány bude Jakub Huček, někdejší reprezentant v jachtingu, který pochází z České Skalice. „Tři roky jsme pracovali spolu, vybral jsem si ho jako zástupce. Je to moje krevní skupina. V době pandemie a příchodu Ukrajinců se ukázal jako krizový manažer. Jsem přesvědčený, že to bude výborný nástupce,“ předal štafetu do dobrých rukou oblíbený úpický ředitel.