Úpice si zvyká na placené parkování, na náměstí ho zavede i Dvůr Králové

/FOTO, VIDEO/ Lidé v Úpici si zvykají na to, že v centru města musí za parkování zaplatit. Radnice nasadila od února do ulic parkovací automaty. Vybrala už přes 330 tisíc korun, nejvíce za roční parkovací karty. „Naším záměrem nebylo zvýšit příjem do městské kasy, ale zredukovat dopravu v centru. Parkovací plochy byly přeplněné,“ řekl starosta Úpice Petr Hron.

Úpice zavedla v centru města placené parkování. | Video: Deník/Jan Braun

Zavedení novinky provázel velký humbuk, praxe ale ukázala, že tento systém některým řidičům vyhovuje. „Konečně je kde zaparkovat,“ poukázala na viditelnou změnu řidička Jana, která přijela na rychlý nákup. Podobně jako řada ostatních využila možnost parkovat první půl hodinu zdarma. I tak ale musí do parkovacího automatu pro lístek. Hodina stojí pětikorunu. Situace se změní rovněž ve Dvoře Králové nad Labem. Město zavede placené parkování na náměstí T. G. Masaryka. V Úpici se bude platit od února za parkování v centru, za hodinu pět korun „Do Úpice jezdím často, bydlím kousek odsud. Bylo tady vždycky hodně narváno, lidé parkovali všude možně, místa zabrali na dlouho. Proto je určitě dobře, že se v centru Úpice placené parkování zavedlo,“ kvitovala novinku Tereza z nedalekých Havlovic, která ve středu zaparkovala na bývalém autobusovém nádraží. Doprava se zklidnila Podle starosty Úpice Petra Hrona je přesně tohle důvod, proč město přistoupilo k zavedení placeného parkování. „Ve všedních dnech, obzvlášť dopoledne, kroužila auta centrem města a hledala místa na zaparkování, lidé měli velký problém zaparkovat. Proto jsme zavedli placené parkování, abychom situaci redukovali. Změna je znát. Doprava se zklidnila. Přijedete a zaparkujete,“ uvedl Hron. Zavádění placeného parkování provázel značný humbuk na sociálních sítích, podle starosty se ale situace uklidnila. Lidé si v praxi ověřili, že tato změna má smysl, i když se to stále některým nelíbí. „Když zavádíte něco nového, za co se navíc platí, tak reakce nebývají dobré. Systém parkování jsme ale museli změnit, například i proto, aby lidé, kteří jedou k lékaři, měli kde zaparkovat,“ poznamenal Hron. Třicet minut zdarma, hodina za pětikorunu Úpice zpoplatnila od 1. února stání vozidel v centru města na parkovišti v ulici Plickova, na parkovacích místech na bývalém autobusovém nádraží, v ulici Bratří Čapků, na náměstí T. G. Masaryka, v ulicích Dr. E. Beneše a Dr. A. Hejny. První půl hodina parkování na těchto místech je zdarma, lidé si přesto musí vytisknout lístek v parkovacím automatu, aby bylo zřejmé, kdy na místě zaparkovali. Jedna hodina parkování stojí pětikorunu, každá další hodina 10 korun. Za parkování se platí od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 12 hodin. Kdo nezaplatí, riskuje pokutu od strážníků. „Městská policie parkování kontroluje, několik pokut už rozdala,“ potvrdil starosta Úpice. Úpice má nový systém parkování, řidiči si musí pořídit speciální kotouče Úpice zavedla rovněž celoroční a půlroční parkovací karty pro rezidenty (1600 Kč na rok), podnikatele (2000 Kč na rok), kteří mají sídlo nebo provozovnu v místě placeného parkování, i další zájemce (2400 Kč na rok). Během prvního měsíce provozu město prodalo 59 rezidentních karet, 16 karet pro podnikatele, 9 zaměstnaneckých karet a 84 karet pro veřejnost. Při hotovostních platbách lidé zatím nejvíce využívali parkovací automat na bývalém autobusovém nádraží, který vynesl 5500 Kč, každý další automat přinesl zhruba 1700 Kč. Platebními kartami řidiči zaplatili celkem přes 5 tisíc korun. Pro parkování na půl hodiny zdarma lidé nejvíce využívají místa před poliklinikou. Nejvíce řidičů, kteří se snažili zaparkovat bez placení, zaznamenali strážníci na náměstí TGM. Plány na vylepšení bývalého nádraží Naopak v ulici Pod Městem parkovací automaty nejsou, je tam možné pouze krátkodobé stání do 30 minut zdarma na parkovací hodiny. „Nechceme, aby si lidé do této ulice kupovali dlouhodobé stání, ale aby parkovali jen na půl hodiny,“ vysvětlil Hron. Řidič po zaparkování v ulici Pod Městem nastaví čas na parkovacích hodinách a viditelně hodiny vystaví za přední sklo svého vozu. Pro parkování nad 30 minut je nutné vozidlo přeparkovat. Parkovací hodiny si pořídí v místních obchodech. Občané mohou využívat nové bezplatné parkovací plochy u Městského penzionu a před bývalou firmou KNK v ulici Dr. A. Hejny. Úpice plánuje vylepšit vzhled bývalého autobusového nádraží, kde ve velké míře parkují auta. Se záměrem oslovilo architekty. Jejich návrhy na revitalizaci místa chce v blízké době představit veřejnosti. Město chce přitom využít motiv zahrady rodiny slavného spisovatele Karla Čapka, která stála na tomto místě. Úpici trápí problémy s nepřizpůsobivými občany. Lidé mají vyžírků plné zuby Karel Čapek žil s rodiči a sourozenci v Úpici v domě čp. 265. Čapkův otec Antonín vykonával v Úpici lékařskou praxi 17 let mezi roky 1890 až 1907. Zahrada byla zrušena v 50. letech minulého století a nahrazena autobusovým nádražím. V samotném domě čp. 265 byl později Dům pionýrů a mládeže. V roce 1960 byla na dům instalována pamětní deska - sousoší bratrů Josefa a Karla Čapkových. V současnosti dům slouží jako sídlo obvodního oddělení Policie ČR. Platit se bude i na náměstí ve Dvoře Králové Placené parkování nově zavede na náměstí T. G. Masaryka Dvůr Králové nad Labem. Ve druhé polovině letošního roku se tam objeví parkovací automaty. Dosud mají řidiči možnost zaparkovat maximálně na 60 minut s parkovacím kotoučem, na kterém musí vyznačit čas příjezdu. „V první fázi jsme parkovací automaty nahradili novými. Druhá fáze přinese zpoplatnění parkování na náměstí. Ve městech je běžná věc, že se tam platí. Parkovacích míst je všude nedostatek a pokud chceme, aby parkovací místa sloužila na krátkou dobu, tedy aby člověk přijel, vyřídil si vše co potřebuje a rychle odjel, museli jsme na dopravní situaci reagovat,“ uvedl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím. Podle něj nemůže zůstat náměstí úplně bez parkovacích míst. „Je otázkou, jestli počet parkovacích míst nenavýšit o jednu řadu,“ dodal Jarolím. Ceny parkování budou na náměstí T. G. Masaryka stejné jako na ostatních místech se zpoplatněným stáním, kde od 6. března funguje nový systém placeného parkování. Řidiči zadávají na parkovacích automatech SPZ vozidla. Nemusí však tisknout parkovací lístek, protože kontrola probíhá elektronicky. Parkovné je možné zaplatit nejen v hotovosti, prostřednictvím SMS zprávy, mobilní aplikací, ale také platební kartou. Za týdenní kartu zájemci nově zaplatí 300 Kč, za měsíční 700 Kč, za půlroční 1300 Kč a v případě roční parkovací karty 2500 Kč. FOTO: Rodné město ukazuje Čapkovy trojky z psaní a pravopisu Prvních 30 minut parkování na náměstí bude zdarma (lze využít jen jednou denně). I v tomto případě bude nutné zadat do parkovacího automatu kvůli kontrole SPZ vozidla. Za každou další započatou půlhodinu řidiči zaplatí 10 Kč. V případě platby v hotovosti či kartou je cena za parkování 10 Kč za 30 minut a dále 10 Kč za každých dalších započatých 30 minut. Při platbě prostřednictvím SMS zprávy nebo mobilní aplikace je cena 10 Kč za 1. hodinu parkování a dále 20 Kč za každou další započatou hodinu. Dlouhodobé parkovací karty lze zakoupit na pokladně městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka.

