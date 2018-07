Úpická observatoř umožní pozorovat úplné zatmění Měsíce

Služby - Služby Uklízeč, uklízečka 76 Kč

Ostatní uklízeči a pomocníci. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 76 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme mezinárodní výrobce hygienických potřeb s dlouholetou tradicí v České republice. Zaměstnáváme již 850 zaměstnanců a stále rozšiřujeme výrobu. Hledáme nové kolegy do našeho týmu. , , Co byste měl(a) splňovat ? , - Základní vzdělání případně výuční list , - Zodpovědný a spolehlivý přístup k práci , - Fyzická zdatnost , - Flexibilitu, , , Co bude Vaší pracovní náplní ? , - Zajišťovat pořádek a čistotu v areálu firmy, - Ruční čištění, mytí, vysávání prostor a , manipulace se sběrnými nádobami na odpady apod. , , Co Vám za to nabízíme ? , - Jistotu zaměstnání ve stabilní nadnárodní , společnosti , - Přátelský kolektiv , - Rehabilitace, masáže, rodinné permanentky , - Možnost přivýdělku. Pracoviště: Ontex cz s.r.o. turnov, Vesecko, č.p. 491, 511 01 Turnov 1. Informace: Petra Vele, +420 481 319 667.