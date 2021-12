Radní Královéhradeckého kraje schválili podání žádosti o dotaci v rámci výzvy ministerstva pro místní rozvoj na podporu cestovního ruchu. Začátek stavebních prací plánuje kraj na podzim příštího roku. Podle informací krajského úřadu vyjdou stavební úpravy včetně dodávky interiérového vybavení zhruba na 3,5 milionu korun. Dotace by mohla pokrýt 50 procent výdajů z celkového rozpočtu.

"Naším záměrem je zrekonstruovat Sluneční dům, ve kterém donedávna probíhala soustavná pozorování Slunce. Chceme tak vytvořit moderní návštěvnické a odborné centrum. Tím, že shromáždíme většinu astronomických pozorovacích výstupů a dat do jednoho místa, přilákáme více odborníků a zájemců o tuto problematiku a zatraktivníme návštěvnické programy jak pro dospělé, tak děti. Každý návštěvník hvězdárny může vidět skutečný vědecký výzkum," přiblížila záměr rekonstrukce v úpické hvězdárně náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury a cestovního ruchu.

Při vybudování návštěvnického a odborného pozorovacího astronomického centrum vznikne v objektu Slunečního domu takzvaná pozorovací místnost a pracoviště pro vizualizaci a pozorování včetně meteorologického a seismického stanoviště, do kterého povedou výstupy z celooblohových kamer, registrace meteorů a případně dalších měření. V druhé místnosti bude technika pro zpracování dat, která umožní prezentovat návštěvníkům základní principy zpracování dat včetně jejich katalogizace a archivace.

Úpická hvězdárna tak získá moderní astronomické centrum, ve kterém budou soustředěny všechny pozorovací výstupy a zjištěná data na jednom místě.

Unikátní pozorování

Hvězdárna v Úpici dosahuje v několika oblastech své činnosti velmi vysoké odborné úrovně, některá pozorování jsou dokonce zcela unikátní. Kromě záležitostí čistě vědeckých se hvězdárna orientuje také na astronomickou osvětu směřovanou k nejširší laické veřejnosti se zvláštním zaměřením na mládež. Zabývá se sledováním meteorů, proměnných hvězd, komet a planetek, seismickými a meteorologickými měřeními.

Návštěvníkům nabízí jak pozorování noční oblohy, tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem. V případě mimořádných nebo zvlášť zajímavých nebeských úkazů pořádá hvězdárna zvláštní pozorování. Hvězdárna připravuje i virtuální astronomický kroužek.

Úpice má i svoji planetku, kterou objevil 21. března 1998 český astronom a významný objevitel planetek Petr Pravec na ondřejovské astronomické observatoři. Jedná se o planetku v hlavním pásu mezi Marsem a Jupiterem s oběžnou dobou 3,977 let. Slunce obíhá ve vzdálenosti 375 miliónů kilometrů.

Z historie: První pozorovatelnu rozmetala vichřice



Hvězdárna v Úpici byla slavnostně otevřena dne 8. listopadu 1959. Celá její historie se však začala psát o sedm let dříve v roce 1952, kdy začal pod vedením pana Vladimíra Mlejnka pracovat astronomický kroužek při ZK ROH Transporta Úpice. Svépomocí si upravili prostor a začali provádět první pozorování, ke kterým se zpočátku scházeli jednou za 14 dní. Na konci roku 1953 si postavili pozorovatelnu s odsuvnou střechou, ta však byla silnou noční vichřicí 22. srpna 1954 rozmetána do širokého okolí. Tato událost urychlila rozhodnutí vybudovat stavbu větší a bytelnější. V roce 1955 se začalo se stavbou a vznikla zděná budova s kopulí o průměru šest metrů.



První ředitel úpické hvězdárny Vladimír Mlejnek. Byl to amatérský astronom z Hradce Králové, kde pracoval jako bankovní úředník.Zdroj: Archiv Hvězdárny Úpice