Úpickou koalici tvoří čtyři hnutí. Starostou bude Hron

Úpice – Koalice v Úpici je hotová. Starostou města bude pro příští roky Petr Hron z vítězného sdružení Žít v Úpici. Vedení města bude mít osm mandátů ze třinácti možných. Nově ho bude tvořit vítězná strana voleb se čtyřmi mandáty, dva zástupci hnutí ANO a další dva zastupitelé z místních sdružení Jiří Adam (Úpičtí patrioti) a Miloš Holman (Volba pro město), kteří by měli obsadit funkce neuvolněných místostarostů.

Petr Hron.Foto: Žít v Úpici

Sepsané memorandum musí ještě na přelomu října a listopadu potvrdit ustavující zasedání.



Úpici tak čeká výrazná změna ve vedení města. Předchozí garnitura, včetně starosty Radima Fryčky (KSČM), i místostarostů Pavla Macha (ODS) a Karla Šklíby (ČSSD), by se měla odebrat do opozice. Hnutí Žít v Úpici přitom vyhrálo už volby v roce 2014, ostatní strany je však tehdy odsunuly do opozice.



Podobná situace byla teoreticky ve hře také v letošním roce. Do třináctičlenného zastupitelstva se totiž dostalo hned sedm uskupení, přičemž u mnohých zvolených kandidátů nebyly veřejně známé priority, s nimiž do zastupitelstva vstupovaly.



Petr Hron se stane třetím starostou Úpice v posledních třech letech. Zdravotně indisponovaného Jaroslava Hůlka (ČSSD) totiž po polovině mandátu vystřídal v minulém funkčním období Radim Fryčka.



Jednačtyřicetiletý Hron je reprezentantem České republiky v silových disciplínách, na kontě má také titul mistra světa. Pracuje jako svářeč v místní firmě Tonava. Na kandidátku Hnutí v Úpici ho navrhla Liberálně ekologická strana. „Jsem připravený vést město jako starosta,“ potvrdil bezprostředně po oznámení výsledků voleb Petr Hron. Od partnerů později dostal plnou podporu.



Klíčovým tématem koalice se stane otázka bezpečnosti. Je pravděpodobné, že se radnice v nejbližších měsících znovu vrátí k otázce zřízení městské policie. Čtyři koaliční strany své programové prohlášení formulovaly na nedělní schůzce. Konkrétní programové prohlášení chce lídr kandidátky zveřejnit v nadcházejících dnech.