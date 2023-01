Nejočekávanější. O stavbě krytého bazénu ve Vrchlabí se mluvilo dlouhé roky. Povedlo se ho postavit za poslední dva roky. Tři dny před silvestrem se otevřelo nové Aquacentrum Vrchlabí. Město kompletně platilo stavbu ze svého, z původních 188 milionů narostla cena na 196,5 milionu korun bez daně. Výstavba začala v dubnu 2021, probíhala v době narůstající inflace a masivního zdražování energií, které si vyžádá větší výdaje na provoz než město plánovalo. Ještě před tím, v roce 2020, dalo Vrchlabí za vybudování přístupové cesty a infrastruktury 16 milionů korun. Letos na podzim bude ve Vrchlabí otevřeno nové Návštěvnické centrum Krkonošského národního parku v bývalém augustiniánském klášteře.

Aquacentrum Vrchlabí otevřelo. Lidé si užili vířivku i bazén, než vypadl proud

Nejkomplikovanější. Podle původních plánů už měli lidé chodit v Trutnově do moderního kina několik měsíců. Na to, aby sledovali filmy v novém prostředí, si ale ještě musí počkat. Rekonstrukce kina Vesmír, která začala v červenci 2021, potrvá do poloviny letošního roku. Výrazné zpoždění stavby způsobilo množství odhalených nešvarů z předchozích stavebních zásahů v 70. letech. Od vybudování Střediska volného času za 197 milionů korun, které bylo otevřené v roce 2019, je to největší investice Trutnova. Rekonstrukce kina Vesmír bude stát 115 milionů korun včetně DPH. Letos bude dokončená další výrazná investice do kultury v Trutnově, která naopak vzniká ze soukromých peněz. V areálu historicky první elektrárny v Poříčí se v květnu otevře díky projektu manželů Kasperových unikátní galerie centra současného umění EPO1.

Trutnov pokračuje s opravou kina za 115 milionů, Hostinné chce kulturní centrum

Nejnavštěvovanější. Poprvé za 76 let existence zoo se objevili ve Dvoře Králové nad Labem tučňáci. Safari park pro ně vybudoval za 43 milionů korun v uplynulém roce stylovou expozici napodobující část namibijského města Lüderitz na místě bývalé slévárny, kterou přestavuje na nový návštěvnický okruh Jihozápadní Afrika. V něm už našli nové místo plameňáci, nový výběh se připravuje pro zebry Hartmannové. Sestava 24 tučňáků brýlových, kteří do Dvora Králové zamířili z nizozemských zoo v Amsterdamu a Arnhemu, se stala velkým návštěvnickým hitem. I díky tomu Safari Park Dvůr Králové zaznamenal v roce rekordní návštěvnost 669 432 lidí.

Tučňáci si ve Dvoře Králové zamilovali bazén, dokonce v něm i spí

Nejdražší. Nejnákladnější silniční stavbou Královéhradeckého kraje byla v roce 2022 byla výměna tří takzvaných polských mostů v Temném Dole na silnici mezi Horním Maršovem a Pecí pod Sněžkou. Za vybudování nových mostů kraj zaplatil 187 milionů korun s DPH. Přístupová silnice do Pece pod Sněžkou je díky tomu od listopadu po roce a půl průjezdná bez omezení. Další výraznou investici kraje znamenala oprava silnice II/300 z Prkenného Dolu do Babí za 158,5 milionu korun, která si vyžádala půlroční uzavírku. Ředitelství silnic a dálnic v Trutnově vybudovalo nový kruhový objezd v Pražské ulici a opravilo 2,5 km dlouhý úsek v Krkonošské ulici na výpadovce na hory, za obě akce dalo dohromady přes 60 milionů korun. Město Trutnov provedlo rekonstrukci Národní ulice za 15 milionů korun a zahájilo opravy Polské ulice směrem na Voletiny.

Nové mosty jsou hotové, silnice do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy je průjezdná

Největší. Pět podlaží má nově postavený dům pro seniory v Žacléři, který vybudoval Královéhradecký kraj za 170 milionů korun na místě bývalého Domova mladých horníků. Klienti se tam mají nastěhovat letos na jaře. V polovině uplynulého roku začala v trutnovské nemocnici stavba pavilonu klinické biochemie s transfuzním oddělením za 129 milionů korun. Hotový má být začátkem roku 2024. Investorem je Královéhradecký kraj, který v areálu trutnovské nemocnice postaví také nový parkovací dům pro 320 míst za 190 milionů korun. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2024. Další novou stavbou bude budova urgentního příjmu za 220 milionů korun. Rekonstrukce za více než 30 milionů korun se dočká stravovací provoz. V nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem začala loni v květnu výstavba dvou operačních sálů za 95 milionů korun.

To je změna! Z domova hornických učňů je budova pro seniory za 170 milionů