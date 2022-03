Pokud někdo nabízí bydlení pro uprchlíky utíkající před válkou, měl by počítat s tím, že ho poskytuje na delší období. Po pátečním zasedání bezpečnostní rady ORP Trutnov na to upozornil starosta Michal Rosa. "Považuji za naléhavou věc, aby každý zvážil, co nabízí a na jak dlouho je ochoten takovou nabídku poskytnout. Je potřeba, aby si lidé uvědomili, že nejde o povodně a akci na 2-3 týdny, ale spíše o měsíce a roky," řekl starosta Trutnova.