Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil rozhodnutí o vítězi tendru na výstavbu dálnice D11 z Trutnova na státní hranice s Polskem. Tendr vyhrála polská stavební firma Budimex SA, která nabídla nejnižší cenu 11,3 miliardy korun. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní musí nabídky v tendru opět posoudit a znovu vybrat vítěze. Na sociální síti X to uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Souboj o největší dálniční zakázku v Česku tak pokračuje.

Takhle to aktuálně vypadá na česko-polské hranici Královec/Lubawka. Kdy se začne stavět dálniční propojení české D11 na polskou S3, stále není jasné. | Video: Deník/Jan Braun

„Výběr se vrací zpět do hodnocení nabídek. ŘSD po detailním prostudování rozhodnutí ÚOHS rozhodne o dalším postupu v zakázce,“ uvedl Mátl.

ŘSD původně plánovalo, že stavbu úseku o délce 21,1 kilometru zahájí Budimex 19. prosince 2023. Sdružení vedené MI Roads ze Skupiny Metrostav v prosinci nejprve proti výběru Budimexu podalo námitky k ŘSD. Když neuspělo u ŘSD, tak se obrátilo na antimonopolní úřad. Do sdružení patří vedle MI Roads firmy Metrostav TBR, slovenský Doprastav, Subterra a maďarská společnost Duna Aszfalt.

„Úřad rozhodnutím zrušil rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, neboť zadavatel pochybil, když vybral k uzavření smlouvy dodavatele Budimex, ačkoliv nabídka tohoto dodavatele nesplnila podmínku technické kvalifikace,“ řekl ČTK mluvčí antimonopolního úřadu Martin Švanda. Doplnil, že rozhodnutí není pravomocné a lze proti němu podat rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi.

Polská stavební společnost Budimex SA přitom byla připravená okamžitě zahájit stavbu dálnice. Sestavila už tým 60 inženýrů a techniků. Otevřela kanceláře v Trutnově a Žacléři. Má připravené stroje i plán postupu výstavby.

V tendru šlo o hodně, je to největší dálniční zakázka v Česku. „Jedná se o největší dálniční stavbu, která se do této doby v České republice soutěžila, z toho důvodu bylo výběrové řízení náročné a trvalo deset měsíců od prosince 2022. Přicházelo obrovské množství dotazů od stavebních firem. Dva týdny před tím, než jsme chtěli stavbu v prosinci slavnostně zahájit, přišly námitky od neúspěšného uchazeče, který skončil druhý. Byli jsme přitom předběžně domluvení s případným dodavatelem, že by byl připraven opravdu stavbu zahájit ještě na konci roku,“ řekl v prosinci generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Teď přišly další komplikace.

Polskému stavebnímu gigantovi zabránily zahájit stavbu stížnosti sdružení, které skončilo v tendru druhé. Patří do něj i firma MI Roads ze Skupiny Metrostav. „Z našeho pohledu je tato námitka pokusem o podání stížnosti za každou cenu,“ reagovala mluvčí Budimexu SA Diana Zyglewská na podnět k přezkoumání výběru vítěze tendru, který MI Roads ve sdružení s dalšími stavebními firmami podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Jsme přesvědčeni, že máme pro tuto zakázku odpovídající kvalifikaci, což si ostatně investor (ŘSD) podrobně ověřil. Kromě předložených referencí z oblasti tunelových staveb disponujeme i obdobnými zkušenostmi ze staveb tunelů v Polsku a ve Španělsku,“ vyjádřila se Diana Zyglewská k nařčení od firmy MI Roads.

Dceřiná firma Metrostavu Infrastructure vysvětlovala podání návrhu na řízení na ÚOHS tím, že Budimex podle jejího tvrzení použil k doložení požadovaných zkušeností s výstavbou tunelů cizí reference z realizace dílčích prací na tunelu v Kolumbii, které neodpovídají požadavkům stanoveným od ŘSD a předložil nepravdivé údaje týkající se osob odborného personálu požadovaného zadavatelem pro výstavbou tunelů. Proti tomu se Budimex ohradil.

„Jsme připraveni začít okamžitě stavět. Právě to byl zároveň jeden z hlavních požadavků ŘSD. Udělali jsme potřebné kroky pro to, abychom dali dohromady kvalifikovaný tým a mohli hned začít s pracemi,“ řekla Deníku mluvčí polské stavební společnosti Budimex SA Diana Zyglewská.

Budimex už má připravené týmy pracovníků. Místo nasazení bagrů, které byly doslova připravené na hranicích, musí největší polská stavební firma znovu čekat na další postup Ředitelství silnici a dálnic poté, co ÚOHS zrušil rozhodnutí o vítězi tendru. „Projekt jsme rozdělili na několik silničních a mostních úseků. Jednotlivé úseky vedou zkušení stavbyvedoucí. Připraveny jsou také týmy tunelářů a pracovníci inženýrských sítí. Aktuální tým čítá 60 inženýrů/techniků, přesunul se z Prahy a Vratislavi do pronajatých kanceláří v Trutnově a Žacléři,“ popsala Zyglewská, jak je Budimex připravený.

Výstavba dálnice D11 v kopcovitém terénu v okolí Trutnova bude velice náročná. Na 21,1 km dlouhé trase mezi Trutnovem a Královcem vznikne 28 mostů, dva tunely a tři mimoúrovňové křižovatky.

„Ve špičkách počítáme s nasazením 150 inženýrů/techniků, až 600 dělníků v rámci staveb mostů a celkem 300 dělníků a operátorů pro silniční, inženýrské a tunelářské práce. Tyto předpoklady budou samozřejmě ověřeny v praxi a odpovídajícím způsobem upraveny. V případě potřeby disponujeme možnostmi stavy týmů flexibilně doplňovat, ať už pomocí vlastní, tak i subdodavatelské pracovní síly,“ upřesnila mluvčí Budimexu. Po rozhodnutí ÚOHS ale není jasné, zda budou Poláci dálnici stavět.

Místo zahájení stavby D11 u Trutnova tak pokračuje příběh plný komplikací a neustálého posouvání termínu. Kdy se obyvatelé Trutnovska dálnice opravdu dočkají?

