„Řada lidí mě přemlouvala, ať to ještě zkusím. Rozhodli jsme se i kvůli lidem, kteří k nám rádi jezdí, že letos otevřeme,“ říká spolumajitel skiareálu v Petříkovicích u Trutnova Jan Boček. „Na sezonu se těším. Lidem to dělalo radost, je fajn, když odcházejí a jsou spokojení. Takže to snad neděláme úplně blbě,“ dodává.

Úraz si přivodil během farmaření. Na kopec vezl hnůj kvůli skotu, ale při zpáteční cestě s nákladním vozem za deště sfrčel sjezdovku a neštěstí bylo na světě. „Bylo to blbý,“ poznamená.

Na začátku listopadu se pasou na sjezdovce v Petříkovicích ovce, ve druhé polovině prosince by je měli vystřídat lyžaři. V provozu budou dva 600 metrů dlouhé vleky. „Zájem je velký. Máme dobré ohlasy na to, že znovu otevřeme. Kopec je tady pěkný, lidé to mají rádi, bylo to cenově výhodné. Lidé jezdí ze širokého okolí, nejen z Trutnova, ale i Police nad Metují nebo Hradce Králové. Chceme si udržet pověst rodinného areálu, aby lidé lyžovali. Hlavně, aby se k lyžování a sportování dostali mladí, stát ale sportování moc nepodporuje,“ popisuje Jan Boček.

Petříkovice patří mezi nejlevnější skiareály v regionu, ale i tam se zvýšené náklady promítnou do zdražení skipasů. Za ceny, které platily před dvěma lety (380 Kč na den), už jezdit nepůjde.

„Zdražovalo všechno, zdražit musíme i my. Byli jsme hodně levní a drželi ceny velmi nízko, lidé hodně kupovali hodinové jízdenky (180 Kč). Ceny skipasů budeme teprve řešit, ale nebude to zas takové drama. Pokud by existovala jistota, že bude dobrá zima a bude se lyžovat tři měsíce, tak by se ani moc zdražovat nemuselo,“ vysvětluje Jan Boček. „Brigádníci také nebudou dělat za 90 korun, takhle levně už to opravdu dělat nejde. Provoz je prostě po všech stránkách dražší. Už to nechceme dělat tak, abychom na provoz dopláceli. Kvůli tomu jsem chtěl skončit úplně,“ zdůrazňuje. Zimní sezonu chce odstartovat ve druhé polovině prosince, ideálně před Vánocemi.

Hlavní pracovní náplní Jana Bočka je zemědělství, s bratrem hospodaří v Petříkovicích na sedmdesáti hektarech. Chová tam ovce. „Je to taková jistota, obzvlášť při současném nevyzpytatelném počasí. Je to jako ruleta. Počasí v zimě se v posledních letech diametrálně změnilo. Dlouhá zima v kuse už není jako bývala. Spíš je to tak, že někdy občas přijde,“ komentuje klimatickou situaci a vydává se zpět nahoru na sjezdovku.

„Pracujeme na zasněžování, aby fungovalo lépe. Nahoře na sjezdovce máme nádrž a chladící věž, montujeme tam nové čerpadlo. Pak ještě pověsíme kotvy,“ přibližuje náplň nejbližších dní.