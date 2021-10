Voleb se podle Kateřiny Topalovské zúčastní zhruba třetina z 93 klientů. "Někteří jsou v obraze, sledují televizi. Mají jasně vyhraněný názor. Někteří si nejsou jistí. Koho budou volit, to hodně řeší s rodinami. Ve volebních lístcích a kandidátech se tolik nevyznají a hodně dají na názor a doporučení rodiny," sdělila. Domov důchodců v Tmavém Dole u Rtyně v Podkrkonoší žije nejen volbami, ale také stěhováním do moderní budovy, která vyrostla za 170 milionů v tamním areálu, kde v 50. a 60. letech stával komunistický lágr.

V Trutnově budou volit senioři v pátek. Krátce po 14. hodině za nimi dorazí volební komise s přenosnou urnou z volební místnosti ze sousední základní školy R. Frimla. "Všechny klienty jsme obešli, abychom zjistili, kdo volit chce. „V jídelně vytvoříme improvizovanou volební místnost s plentou, kde klienti v soukromí vloží hlasovací lístek do obálky a před komisí ho vhodí do urny. Za těmi, kteří nemohou přijít do jídelny a musí být na lůžku, volební komise dorazí přímo na pokoj, aby mohli volit z lůžka," přiblížila Kateřina Topalovská, jak budou probíhat volby.

V domově důchodců v Tmavém Dole se chystá volit zhruba polovina ze stovky seniorů. Volební komise s urnou za nimi dorazí ze Rtyně v Podkrkonoší v sobotu dopoledne. Domov žije blížícím se stěhováním do nové budovy, která je hotová a poskytne 83 lůžek. Kapacita zařízení výrazně naroste. Moderní objekt stál 170 milionů korun, přesun začne ještě v říjnu. Zájem o nová místa v lokalitě, kde býval v 50. a 60. letech obávaný komunistický lágr a vězni dřeli a umírali v uhelném dole, je obrovský.

"Je to nejmodernější budova v Královéhradeckém kraji, kterou se podařilo postavit v rekordním čase za 64 týdnů. Včera proběhla místní šetření, během několika dní bude vydáno rozhodnutí o užívání ve zkušebním provozu. Část klientů se přestěhuje ze starých, nevyhovujících prostor a zbytek budeme dobírat. Máme přes 150 akutních žádostí," řekl Antonín Stanislav, ředitel Domova důchodců Tmavý Důl. On je ve specifické roli, kandiduje totiž za ODS.

"Klienty neobcházím a nepřesvědčuji, aby mě volili. V posledních čtrnácti dnech jsem se vyvaroval kontaktům s klienty," ujistil Stanislav. Do režimu před volbami v domově prý absolutně nezasahoval. "Volební lístky roznášeli striktně sociální pracovníci bez mojí přítomnosti, abych klienty jakkoliv neovlivňoval. Stanovisko ombudsmana sice říká, že můžu osoby poučit o kandidátech do voleb, ale mně by to nepřišlo férové. Pokud by někdo z politické konkurence požádal, aby mohl seniory navštívit, umožnil bych to, tak i stalo v předchozích volbách. Letos nikdo ze stran o návštěvu nepožádal," vysvětlil svůj postoj.