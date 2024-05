Na šest kilometrů dlouhou trať vyrazilo za proměnlivého počasí 62 běžců, nejrychlejší byl Jiří Kysela. Na “desítku“ vyběhlo 23 sportovců, vyhrál Matyáš Zieris. Na patnáctikilometrové trati bylo 11 běžců, zvítězil Lukáš Bouček. „I když se běhu pro Ladunku zúčastnilo o trochu méně lidí než obvykle, považujeme akci za úspěšnou,“ přiznala Chrástková.

Ještě před samotným během se povedlo vybrat přes 50 tisíc korun, dalších asi 18 tisíc se vybralo při Běhu Dobrého Draka. Minimální startovné činilo 200 korun. Organizátoři věří, že do konce května ještě přistanou na účtu pro Ladunku další peníze. Chtějí se co nejvíc přiblížit magické částce 100 tisíc. „Stotisícová hranice je zdánlivě daleko, ale pojďme ještě Ladunce poslat nějaký příspěvek na transparentní účet a třeba se společně ke sto tisícům přiblížíme!“ vyzvala Chrástková.

