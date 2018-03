Ústav chirurgie ruky musí o peníze požádat

Zdravotnictví - Zdravotnictví Chirurg 29 300 Kč

Lékaři v chirurgických oborech LÉKAŘ SE SPECIALIZACÍ V OBORU CHIRURGIE, CÉVNÍ CHIRURGIE. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 29300 kč, mzda max. 50700 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: prac. poměr na dobu 1 roku, možnost ubytování a stravování, kontakt: po - pá od 8.00 do 14.00 hod.,, , nábor. příspěvek při setrvání alespoň 2 let na tomto pracovišti L3 - 300 000 Kč, L2 - 200 000 Kč, L1 - 100 000 Kč,. Pracoviště: Mmn, a.s. semily, 3. května, č.p. 421, 513 01 Semily. Informace: Kladníček, +420 605 400 971.