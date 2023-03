/FOTO, VIDEO/ Broumovský zvířecí útulek je jediný na Náchodsku, proto města a obce v okolí musí převážet nalezené psy a kočky do okolních okresů. Situace se zhoršila i tím, že přibývá majitelů, kteří se svých mazlíčků pokouší zbavit kvůli finanční tísni.

V sobotu dopoledne bývá v broumovském psím útulku nejvíce živo. Jeho čtyřnohé obyvatele tam přicházejí venčit dobrovolníci. | Video: Deník/Stanislav Ďoubal

Městské útulky v Trutnově a Hradci Králové a soukromé zařízení v obci Lukavice na Rychnovsku. Takové omezené jsou kromě Broumova možnosti pro obce z Náchodska, kam dávat nalezená zvířata. Dnes ještě funguje útulek ve Dvoře Králové nad Labem, ovšem ten zanedlouho ukončí provoz.

„Důvody nechci zveřejňovat,“ sdělil Martin Antonín z královédvorského útulku. Podle něj je v kraji útulků málo a kvůli tomu budou mít problémy obce, které jsou ze zákona povinné se o taková zvířata postarat. „My jsme to ve Dvoře dělali 20 let. Smlouvu s městem máme do června, další obce již nasmlouvané nemáme,“ upřesnil Antonín.

Z Náchoda se psi a kočky vozí většinou do Hradce Králové, případně do Broumova. Městskou kasu to stojí statisíce.

„Je to strašně drahá záležitost. Někdy mám dojem, že kupujeme pokoje v hotelech pro lidi. Jde to do stovek tisíc. Začínáme se vážně zaobírat myšlenkou, že si postavíme vlastní útulek,“ uvedl starosta Náchoda Jan Birke.

Zatím se v několika lokalitách město vybírá vhodné místo, teprve potom bude navazovat další příprava stavby. Náchod zřejmě nebude mít azyl pro psy dříve, než za dva roky.

„Do konce roku bychom měli stanovit prostor. Musíme splnit všechny normy, což dnes není nic jednoduchého. Kdybych měl být optimista, řekl bych, že by se stavba mohla zahájit v roce 2025,“ nastínil starosta.

V Broumovské vrchovině a na Novoměstsku pobývá nejméně 18 vlků. Jeden je třínohý

Birke si uvědomuje, že město má povinnost se postarat o všechny kočky a psy v katastru Náchoda. „Hlavní problém je vždy v lidech. Setkal jsem se se smutnými případy, kdy se třeba po Vánocích lidé zbavovali nevhodných živých dárků, viděl jsem psy uvázané u kontejnerů, bývají to strašné příběhy,“ kroutil hlavou.

Radnice se snaží řešit problémy s bezprizornými zvířaty individuálně s lidmi, kteří se jim snaží pomáhat. Peníze však rozdávat nemůže, takže alespoň přispívá například nákupem granulí.

Příkladem je paní, která se stará o kočky a požádala o příspěvek, aby v tom mohla pokračovat. Město ji obstaralo potravu podle jejích požadavků. Starosta ví, že jde o nesystémové řešení a právě proto usiluje o vlastní útulek.

„Na krmivo přispíváme lidem, o kterých víme, že se o ta zvířata prokazatelně starají. Komunikujeme s nimi dlouhá léta. Vědí, kde se třeba polodivoké kočky vyskytují a pomáhají nám vytipovat místa, abychom je mohli dát kastrovat a podobně. Je to pořád lepší, než nedělat nic,“ zamyslel se Birke.

Doba socialistických obvoďáků je pryč, chceme sebevědomé praktiky, říká Hynková

Útulek v Náchodě by se hodil i dalším městům a obcím v širokém okolí. Zatímco Nové Město nad Metují posílá zvířata do lukavického útulku, se kterým má smlouvu, v Jaroměři jdou jinou cestou.

„V posledních dvou či třech letech úspěšně spolupracujeme s Ligou na ochranu zvířat. Její zástupci nám pomáhají formou takzvané dočasné péče. Pracovnice Ligy na ochranu zvířat jsou schopné najít nové majitele,“ vysvětlil velitel jaroměřské městské policie Ondřej Mundl.

Je však řada případů, kdy je dobré se na útulek obrátit. „Určitě bychom přivítali, kdyby byl nějaký kvalitní někde v okolí. Jezdíme do Broumova, ale to je dost daleko. Náchod by pro nás byl samozřejmě přijatelnější,“ doplnil.

Někteří provozovatelé útulků si všimli, že v poslední době přibývá majitelů psů, kteří se jich chtějí zbavit.

„Lidé prostě nemají peníze na veterináře. Několikrát do měsíce mi kvůli tomu někdo zavolá, někdy jsou ale i čtyři za den. Týká se to psů i koček. Trvá to zhruba rok,“ odhaduje Jana Slováková z útulku v Broumově.

Lidé často telefonují i do končícího útulku ve Dvoře Králové, podle Martina Antonína však neřeknou pravý důvod, proč se o zvíře nemohou starat. Například uvádějí, že se stěhují do pronajatých bytů, jejichž majitelé jim zvíře nechtějí povolit. „Jenže důvode je spíš jinde. Je to poznat, protože většinou jde v těchto případech o psy starší šesti let, kteří mají na veterinární péči větší nároky. My je k nám vzít ale nemůžeme,“ doplnil Antonín.

Radši jsem nakoupila flašky než jídlo. Pomohla terapie, říká bývalá alkoholička

Podle zákona je každý majitel povinen se o své zvíře řádným způsobem postarat. Pokud je majitel známý, jeho pes nepatří do útulku. „To musíme dodržovat, dnes je nezaměnitelná identifikace přes čipy a majitel se dá vždy dohledat. Potom je na něm, zda doloží, že zvíře někomu dal nebo prodal. Pokud pes není v evidenci, je to problém, protože se majitel dohledat nedá. Ale to už je věc města,“ objasnil Martin Antonín.

Také vedoucí útulku v Trutnově Lucie Semeráková potvrdila, že někteří volající mlží o své skutečné situaci. „Přímo mluvit o vyšších nákladech na veterináře nechtějí, radějí přijdou s nějakou výmluvou. Častá bývá, že se rozvádějí a nemohou si pejska nechat. A vůbec nejčastější výmluva, proč dát psa pryč, je alergie,“ konstatovala Semeráková.