„Bylo to úplně bez problémů. Řešili jsme jen dva drobné přestupky, například odvezení nákupního koše nizozemskými návštěvníky od supermarketu směrem k Bojišti. Na festival jsme nezaznamenali žádné stížnosti občanů, a to ani na hluk, ani na rušení nočního klidu,“ řekl Deníku zástupce ředitele Městské policie Trutnov Jan Bábik. „S Obscene Extreme nemáme ani historicky žádné problémy. Se šéfem festivalu je dobrá spolupráce. Co se řekne, to platí. Mají dobrou reputaci,“ dodal Bábik.

Obscene Extreme na trutnovském Bojišti: tvrdá muzika, nahá těla i bolest

Byl to přitom opět festival plný extrémních zvráceností. Je hodně divoký a brutální, zhruba čtyři tisíce fanoušků nejdrsnější metalové hudby se vyřádily v areálu trutnovského Bojiště. Mimo něj se dokázaly ukočírovat.

Žádné vážnější delikty se nekonaly. „I z našeho pohledu proběhl tento festival klidně, jako každoročně. Nezaznamenali jsme žádné narušení veřejného pořádku, nebyly oznámeny ani majetkové delikty a krádeže,“ potvrdila policejní mluvčí Šárka Pižlová.