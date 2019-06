Jedná se o mobilní webovou aplikaci (lovciodpadku.cz) propojenou s Instagramem, jejímž cílem je podněcovat návštěvníky hor, aby při svých cestách sbírali odpadky, které uvidí, a pomáhali je odnést zpět do civilizace.

„Vše, co do přírody nepatří, lovci sbírají do pytle či tašky, kterou si sami přinesou nebo si sběrovou tašku mohou vyzvednout u partnerů KRNAP - na informačních centrech a v některých horských boudách,“ vysvětlil mluvčí Správa KRNAP Radek Drahný.

Lidé pak nalezené odpadky, dříve, než je vyhodí, fotí a sdílí na Instagramu se soutěžním hashtagem #lovciodpadkukrkonose a mohou také označit profil @lovciodpadkukrkonose.

Z uveřejněných příspěvků bude každý týden Správa KRNAP losovat výherce, který obdrží ceny. Čím více lovec sbírá a sdílí ulovený odpad na sociální síti, tím větší má šanci na výhru. „Naším cílem není donekonečna sbírat odpadky po druhých, ale ukázat, že příroda není smetiště. Pokud někdo raději chodí po skládce než v čistých horách, pak v Krkonoších nemá co hledat,“ dodal k novému projektu mluvčí.