/FOTO/ Ve čtvrtek 27. července začne dopravní uzavírka ve Volanově na hlavním tahu mezi Trutnovem a Jičínem na silnici I/16. Uzavírka bude kompletní a potrvá do konce října.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zbourá most v Jičínské ulici u křižovatky s ulicemi Letní a U Sokolovny, před odbočkou na Dolce, a postaví místo něj nový. Řidiči musí počítat s objízdnými trasami. Zkomplikuje se tak přístup do kempu Dolce. V pondělí 31. července začne další kompletní uzavírka na silnici I/16 mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi, potrvá do 31. října.

Ve Volanově budou probíhat stavební práce v úzkém prostoru v zatáčce, který neumožňuje výstavbu provizorního přemostění, proto půjde o kompletní uzavírku. „Úplná uzavírka silnice bude nezbytná. Na mostě vznikají trhliny, krápníky, dochází k rozpadu děr a zatékání do nosné konstrukce. Most má nízkou zatížitelnost a špatný stavební stav. Kvůli tomu dojde k jeho demolici a výstavbě nového mostu,“ upřesnila mluvčí krajské Správy ŘSD Petra Drkulová.

Místní se prokáží občanským průkazem

Během uzavírky budou mít výjimku obyvatelé Trutnova, kteří budou moct stavbu objet přes ulici U Sokolovny. „Provoz bude kyvadlový, řízený semafory. Budou tudy moci projíždět pouze občané Trutnova. Doporučujeme proto všem, aby u sebe měli občanský průkaz, kde mají uvedené trvalé bydliště, kvůli ověření při případné kontrole ze strany Policie ČR,“ vysvětlil David Jelínek, vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Trutnov.

Mapka dopravní uzavírky ve Volanově, která začne 27. července.Zdroj: Město Trutnov

Ostatní řidiči musí využít objízdné trasy, protože ulice U Sokolovny kapacitně nepojme veškerou současnou dopravu. Obyvatelé Vlčic, Pilníkova, Starých Buků a Chotěvic budou moct jezdit přes Vlčice a po Vlčické ulici. Stejnou trasou bude projíždět také veřejná meziměstská autobusová doprava. Ostatní vozidla budou vedena přes Hostinné.

Po dobu opravy mostu v Jičínské ulici bude MHD Trutnov zachována, ovšem v lehce pozměněném režimu. Cestující jedoucí spojem do Oblanova si na zastávce Trutnov, průmyslová zóna (u Vitesco Technologies Czech Republic, s. r. o.) přesednou do menšího autobusu, který projede přes semafory ulicí U Sokolovny. V opačném směru si cestující z Oblanova přesednou na této zastávce z menšího do klasického autobusu. Spoje linky č. 2 jedoucí pouze do Volanova budou na zastávce Trutnov, průmyslová zóna končit.

Od čtvrtka 27. července bude také kompletně uzavřena Rekreační ulice v úseku od křižovatky na Dolníky po tábor M.A.S.H., a to pevnou zábranou. Komunikace bude přístupná pouze pěším a cyklistům. „Tuto cestu využívají cyklisté a chodci, často maminky s kočárky nebo s dětmi, směřující do kempu Dolce. S ohledem na jejich bezpečnost, aby nedošlo ke střetům, jsme se rozhodli tuto komunikaci uzavřít pro případ, že by si z ní někdo chtěl udělat alternativní objízdnou trasu. Tato komunikace takovému provozu zkrátka nevyhovuje,“ uvedl David Jelínek.

Mapka kompletní uzavírky Zlatá Olešnice - Bernartice:

Mapka dopravní uzavírky Zlatá Olešnice - Bernartice.Zdroj: ŘSD