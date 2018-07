V Česku v noci opět mrzlo. Na Luční Boudě teplota klesla k minus osmi

Finanční poradci specialisté Oblastní manažer. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 50000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Oblastní manažer , Finanční Institut - společnost s rostoucím podílem na trhu a specialista na rodinné finance hledá zkušeného kolegu na pozici oblastní manažer/ka. , , Náplň práce: , - realizace smluvených schůzek s klienty, které zajišťuje centrála společnosti , - spolupráce s analytickým oddělením , - nastavení optimálního portfolia klienta, , - školení poradců pro rodinné finance , - zodpovědnost za výsledky svěřené obchodní skupiny , , Požadujeme: , - manažerské schopnosti , - výborné komunikační dovednosti , - vnitřní motivaci na sobě pracovat , - obchodní dovednosti , - ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání – maturita , - licence PPZ od ČNB výhodou , - bezúhonnost , - ŘP skupiny B , - pozitivní přístup k práci , , Nabízíme: , - práci ve společnosti se silným kapitálem , - klientelu zajištěnou callcentrem společnosti - vybudovaný tým spolupracovníků ve svěřeném regionu , - nadprůměrné ohodnocení + odměny ze svěřeného týmu , - zázemí centrální kanceláře , - školení od producentů , - velký potenciál kariérního růstu , , V případě zájmu se do výběrového řízení prihlaště na http://www.vyberove-rizeni.com/. Pracoviště: Finanční institut, Žižkova, č.p. 498, 541 01 Trutnov 1. Informace: , .

Účetní všeobecní ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost účetnictví - preference účtování faktur, , Stravování v místě, 5 týdnů dovolené, , kontakt: telefonicky v prac. dny od 7.00 do 13.00 hod.,, e-mailem. Pracoviště: Šroubárna turnov, a.s., Bezručova, č.p. 788, 511 01 Turnov 1. Informace: Hejduková, +420 481 440 370.

Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů POMOCNÁ TKADLENA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 17000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: pracovní doba je 11,5 h , to je , 1. den od 6-18 hodin, 2 .den od 18-6 hodin, 3. a 4. den volno , tento cyklus se neustále opakuje, tím do toho spadají i víkendy., , Svoz a rozvoz na všechny směny, , Stravenky , příspěvek na životní a penzijní připojištění, , kontakt: telefonicky po-pá od 8.00 do 10.00 hod., , , Na základě tel.hovoru sjednáme datum osobního pohovoru.. Pracoviště: Tessitura monti cekia s.r.o. studenec 319, 512 33 Studenec u Horek. Informace: LInhartová, +420 481 350 357,732 766 399.