"Tadao byl do poslední chvíle v plné síle. Jsme zarmouceni, ale jeho důstojný odchod mu můžeme jenom závidět," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas. Případné pokračování chovu goril ve Dvoře Králové je podle něj otázkou budoucího jednání mezi safari parkem a koordinátorem evropského chovu. V majetku dvorského safari parku je ještě gorilí samice Kamba, nyní zapůjčená v pražské zoo.

V Safari Parku Dvůr Králové uhynul stářím v noci ze soboty na neděli gorilí samec Tadao. Byl odchycen v 70. letech ve volné přírodě a dožil se úctyhodného věku přibližně 50 let. Byl nejdéle žijící gorilou v českých zoologických zahradách.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.