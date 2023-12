Sedmdesát světelných dekorací s jeleny, soby, veverkami, ptáky, skřítky, hvězdami, vločkami a dalšími vzory, 1400 metrů světelných řetězů, celkově přes třicet tisíc různých LED žárovek. Tak vystrojila svůj dům a zahradu v Hajnici během vánočního období rodina Šulcových.

Vánočně nasvícený dům v Hajnici. | Video: Veronika Šulcová, Martin Semelka

Osvětlený dům leží na samotě u lesa a září do dálky. Přes třicet tisíc světýlek se rozsvěcí každý den v 17 hodin a svítí až do 21 hodin. U domu se často zastavují auta, chodí místní i přespolní, aby si prohlédli soukromou vánoční výzdobu. Nasvícený bude až do ledna.

