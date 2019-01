Špindlerův Mlýn - Návštěvníci Krkonoš nerespektují dopravní značení a omezení. Každý se chce dostat co nejblíže k areálu Svatý Petr.

Výborné sněhové podmínky přilákaly do horského střediska rekordní množství lyžařů, snowboardistů a dalších příznivců bílého sportu.

Začátek zimy přináší radost provozovatelům vleků, lanovek a penzionů, ale dělá trochu vrásky na čele vedení krkonošského města. Díky neukázněným řidičům totiž radnice velmi těžko zabezpečuje plynulost dopravy a veřejnou dopravní obslužnost.

„Ne všichni řidiči využívají možnost parkování zdarma na vyhrazených městských parkovištích. Neukáznění se postaví tam, kde se jim to hodí. Neberou ohled na to, že v zimě jsou ulice zúžené vysokými bariérami sněhu. Často pak nemohou projet ani řidiči pluhů, odklízející sníh,“ upozornil starosta Vladimír Staruch a dodal, že když se posádka s úklidovým vozem na silnici nevejde, prostě ji nevyčistí.

„Pak mají velké potíže autobusy a skibusy i složky integrovaného záchranného systému. Dochází též ke zpoždění v jízdních řádech nejen autobusů MHD, ale i linek na Špindlerovu boudu,“ dodal špindlerovský starosta. Návštěvníci by podle něj měli také opouštět parkoviště u sjezdovek po ukončení veřejného lyžování, aby mohli pracovníci Služeb města Špindlerův Mlýn vyčistit plochu od sněhu a připravit ji na další den.

Díky pohodlnosti hosté ve Špindlerově Mlýně využívají parkoviště na Hromovce nedostatečně. Chtějí se totiž autem dostat co nejblíže do areálu Svatý Petr a komplikují tím údržbu.

Krkonoše skutečně zaplnily tisíce lyžařů. Špindlerův Mlýn zaznamenal už rekordní návštěvu, až 10 tisíc lyžujících denně. Přírodního sněhu je díky mohutné bílé nadílce nejvíce za posledních pět let. „Pokud řidiči nerespektují dopravní značky, jejich nevhodně zaparkované vozidlo dokáže připravit neřešitelné situace pro nezbytný chod zimní údržby města. Nastává zbytečný chaos a vzájemná agresivita mezi řidiči, pracovníky ve službách, hosty i místními obyvateli,“ konstatoval v rozhovoru starosta Vladimír Staruch.

To, že chtějí lidé parkovat co nejblíže sjezdovým tratím, vedení radnice ví.

Je s podivem, že často zajíždějí až do Svatého Petra, když je pro ně pod Hromovkou připraveno velké parkoviště a terminál lanovky. Jak s touto skutečností nakládáte?

Jsme si toho vědomi a vnímáme, že lidé parkoviště u Hromovky opomíjejí. Policie ČR a hasiči koordinují dopravu při početných příjezdech návštěvníků během víkendů, většině z nich vysvětlí, že plocha u Hromovky je to správné místo k parkování. Hodně z nich se však snaží dojet až do Svatého Petra, kde je samozřejmě omezený počet parkovacích míst. Je to už několikaletý boj, který se nedaří. Vždyť v terminálu Hromovky lze zakoupit permanentky, je tam veškerý servis. Vysvětlujeme si to tím, že pro hosty, kteří jsou ve Špindlerově Mlýně poprvé, je označení parkoviště pouze nápisem „Hromovka“ zavádějící. Chybí na něm doznačení také souvisejícího areálu Svatý Petr. Až se podaří ukazatele doplnit, věříme, že lyžující veřejnost pochopí souvislost.

V jistých termínech, hlavně během posledních dní v roce a jarních prázdnin, obyvatelé Špindlerova Mlýna, kteří se vrátí večer z práce, často nemají kde před bytovkami zaparkovat. Do bytů přijedou víkendoví návštěvníci a parkují tam svá auta. Budete tuto situaci řešit?

Mnoho lidí, vlastnících byty, tu trvale nežije. Je pravidlo, že ke každému bytu je možno zakoupit jednu povolenku opravňující k parkování pouze jedno vozidlo. Pokud přijede do bytu více lidí s více vozy, měli by parkovat na městském parkovišti P1, které je k tomu účelu určené a parkování na něm je zdarma. Jsem si vědom, že se to moc neděje. Vidím to sám, když večer auta parkují. Zatím jsem sice žádný zásadní problém nezaregistroval, nicméně apeluji na toleranci z obou stran. Jsem si vědom, že je třeba problém řešit. Lidé, kteří tady trvale žijí a pracují, by měli u svých bytů parkovat především. Obvodní oddělení PČR má širokou pracovní náplň a nápor povinností je značný. Nemůže zvládat vše a denně obcházet parkoviště. Ale vzhledem k tomu, že máme vyhlášku, je třeba ji dodržovat.

Jaké navrhujete řešení?

Problémy s dopravou a parkováním, které v letošní zimě máme, vyvstaly hlavně díky velkému množství sněhu. Je na místě uvažovat nad tím, jak v další sezoně těmto specificky místním problémům předejít. Mohla by je řešit například městská policie, která by v průběhu zimní sezony byla ve Špindlerově Mlýně přítomna. Navrhnu takové řešení zastupitelům, budeme o tom diskutovat. Pokud se shodneme, je potřeba hledat finance. Chtěl bych však upozornit, že zřízení městské policie by mělo být především proto, aby se hosté a obyvatelé našeho města cítili dobře a přestali se bát užívat cesty s vědomím, že na nich možná přijdou k úrazu. Chceme, aby bylo město klidné, bez dopravních problémů. Každý, aby dojel tam, kam potřebuje. Když bude ve městě pořádek, a ne chaos, cesty budou průjezdné a auta nebudou stát, kde nemají, obyvatelé i turisté budou spokojeni a tak by to mělo být. Už nyní však důrazně apelujeme na návštěvníky, řidiče, turisty, chodce: prosíme, důsledně respektujte dopravní značení a jistá omezení. Jejich cílem je zajistit pohodu a klid návštěvníků i obyvatel.

