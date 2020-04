Hostinné - Sběrný dvůr v Hostinném, který je z důvodu nouzového stavu uzavřený od 18. března, se znovu otevře ve středu 8. dubna. Fungovat bude ve zvláštním režimu.

Policie často kontroluje i sběrny | Foto: ilustrační/ Deník

Na sběrný dvůr se bude vjíždět jednotlivě a vstup bude pouze se zakrytými ústy a nosem. Provozní doba sběrného dvora bude od pondělí do pátku od 8.30 do 17.00, v sobotu bude do odvolání zavřeno. Kontejner pro sběr bioodpadu bude před sběrným dvorem k dispozici také, a to od středy 8. dubna.