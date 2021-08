Přihlášku pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny podalo v Královéhradeckém kraji 17 politických uskupení. V kandidátních listinách jsou dvě koalice, sedm politických stran a osm hnutí. Letos je to o sedm uskupení méně než v roce 2017.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Volby do Polanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 8. a sobotu 9. října 2021. První den mohou voliči přijít do volebních místností od 14 do 22 hodin, druhý den od 8 do 14 hodin. V Královéhradeckém kraji se rozděluje celkem 11 poslaneckých mandátů. Hnutí ANO, které minulé volby pro kraj s necelými 32% vyhrálo, bude obhajovat pět z nich.