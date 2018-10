V kostele zpívali českou i slovenskou hymnu

Číšníci a servírky ČÍŠNÍK, SERVÍRKA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Turnusové služby, úvazek: . Mzda min. 15000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: praxe vítána, není podmínkou, , kontakt: telefonicky od 9.00 do 20.00 hod.,, e-mailem, osobně dle tel. dohody. Pracoviště: Strychstav s.r.o. - chata mísečky, 512 38 Vítkovice v Krkonoších. Informace: Strych, +420 727 978 707.

Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení Montážní dělník/dělnice. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 15. Poznámka: Náplň práce:, , - Montáž a kompletace svítidel z jednotlivých komponentů, -kompletace LED svítidel, - kontrola dílů a komponentů, - zaučení pod vedením zkušeného zaměstnance, , Požadujeme:, , - Vyučení , - Manuální zručnost, - Ochotu učit se novým věcem, - Ochotu pracovat ve dvousměnném provozu (8hodin/směna), , Nabízíme: , , -Zázemí české stabilní výrobní společnosti , -Práci v moderních prostorách , -Zaškolení a zaučení na danou pracovní pozici , -Motivující finanční ohodnocení , , -Firemní akce pro zaměstnance – vánoční večírek, firemní oslavy, dny pro zaměstnance , , Benefity: 5 týdnů dovolené, více volna v době překážek na straně zaměstnance, příspěvek na stravování, závodní jídelna v prostorách společnosti, příspěvek na penzijní pojištění, Flexi pass, očkování proti chřipce, slevy na výrobky,… , -Možnost odborného růstu a osobního rozvoje., , , Nástup možný IHNED , , , Neoslovila Vás uvedená pracovní pozice? Sledujte naši aktuální nabídku pracovních míst na http://www.trevos.cz/spolecnost/kariera a neváhejte nás kontaktovat.. Pracoviště: Trevos, a.s. - mašov, 511 01 Turnov 1. Informace: Pavla Wohlmuthová, +420 481 363 348.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 110 Kč

Obsluha zařízení ve slévárenství (taviči, slévači) SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK-OBSLUHA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 110 kč, mzda max. 140 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: zák. vzdělání, vyuč. v libovolném oboru, , dobrá fyzická zdatnost, , 5 týdnů dovolené, podnikové stravování, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod., telefonicky od 7.00 do 13.00 hod.. Pracoviště: Ing. henry kyncl - komerční slévárna šedé a tvárné litiny turnov a.s., 512 61 Přepeře. Informace: Hlubuček, +420 481 319 347.