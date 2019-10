Nejméně zemřelých bylo vloni na Rychnovsku, nevíce pak na Jičínsku a Náchodsku. Nejčastěji opouští lidé tento svět v březnu, nejméně pak v červnu. Na Rychnovsku a Náchodsku ale například vloni nezemřely žádné děti do 14 let. Nejčastěji umírají lidé ve věku mezi sedmdesáti a devadesáti lety.

Již nyní jsme s Prahou populačně nejstarším českým krajem. Do poloviny století by se měl podíl lidí starších 65 let v hradeckém kraji dále zvýšit ze současných 18 na 32 procent. „Na sto dětí by tak mělo v roce 2050 v kraji připadat již 250 seniorů, přičemž v současnosti je to 121 osob,“ uvedla Věra Varmužová z hradecké pobočky Českého statistického úřadu.