S více než 21 tisíci podaných dávek na tom hradecký kraj není v porovnání s ostatními vůbec špatně. Přesto je od lidí čím dál častěji slyšet rozčarování nad tím, jak pomalu očkování postupuje. Zatímco v lednu dostalo první dávku očkování a získalo tak aspoň částečnou imunitu proti onemocnění covid-19 přes 12 tisíc lidí, během února se zatím počet naočkovaných zvýšil jen o necelé dva tisíce. Většina dávek jde totiž nyní na přeočkování zdravotníků druhou dávkou. Očkování nových zájemců proto výrazně zpomalilo. "Je nezbytné, aby ti, co už byli očkováni, dostali druhou dávku," informoval o zpomalení už začátkem února hejtman Martin Červíček (ODS).

Aspoň částečné zrychlení očkování by mohl těžce zkoušenému Královéhradeckému kraji přinést další typ vakcíny. Po vakcínách od firem Pfizer a Moderna je od tohoto týdne v nemocnicích k dispozici i ta od společnosti Astra Zeneca. Do Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) dorazilo v pondělí od britského výrobce celkem 4600 dávek. Zhruba polovina pak putovala dále do ostatních nemocnic v kraji. Jako první začala s očkování vakcínou Astra Zeneca ve čtvrtek trutnovská nemocnice. V sobotu se přidá i FNHK. "Ve FNHK budeme vakcínou AstraZeneca očkovat zdravotníky a pracovníky sociálních služeb," řekl Deníku mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Vzhledem k nepřesvědčivým datům o účinnosti vakcíny Astra Zeneca u lidí nad 65 let zatím neplánují tuto vakcínu používat pro seniory ani v krajských nemocnicích. V budoucnu by měli touto vakcínou očkovat i praktičtí lékaři. Zjišťovali jsme zájem praktiků a více než 85 procent z nich se chce do očkování zapojit," informoval radní Fink. Pro použití praktickými lékaři je vakcína Astra Zeneca ideální, protože nemusí být skladovaná v extrémně nízkých teplotách. "Budeme moc rádi, když nám praktici pomohou. Počet dodaných dávek to ale zatím neumožňuje," dodal Fink.

V domovech pro seniory bude brzy proočkováno

Ačkoliv plánuje ministerstvo zdravotnictví od 1. března spustit registraci na očkování pro zájemce ve věku nad 60 let, na samotné očkování si budou muset tito lidé v Královéhradeckém kraji ještě počkat. Vzhledem k plánovaným počtům dodávek hejtman předpokládá, že až do začátku dubna se bude v kraji očkovat pouze prioritní skupina zdravotníků, rizikových pacientů, klientů a personálu domovů pro seniory a důchodců nad 80 let. Ze seniorů nad 80 let, kterých je v kraji zhruba 25 tisíc, dostala zatím aspoň jednu očkovací dávku zhruba jedna pětina. Nadějnější zprávy o očkování jdou z domovů pro seniory. V nich už je aspoň první dávkou proočkována většina klientů i zaměstnanců. Všichni zbývající zájemci o očkování v domovech pro seniory by podle krajského radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka (Spolu pro KHK) měli první dávku dostat do 22. února.

Ne všechny vakcíny dostávají lidé z hradeckého kraje

Počet dávek, který dostávají jednotlivé regiony, se počítá od počtu obyvatelů kraje a jejich věkové struktury. Centrální rezervační systém však umožňuje lidem podstoupit očkování i mimo jejich kraj. Zhruba 14 procent proočkovaných dávek v Královéhradeckém kraji tak dostali lidé z jiných krajů. "Pomocí centrálního rezervačního systému se registrují třeba do hradecké fakultní nemocnice lidé z Pardubicka nebo Orlickoústecka. Samozřejmě je dobře, že budou proočkovaní, na druhou stranu si myslím, že by se to mělo zohledňovat v počtu dávek do krajů," upozornil na problém Zdeněk Fink.