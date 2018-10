V Královci zbyla z původní radnice jen jedna žena

Královec - Už před volbami bylo v obci na hranici s Polskem jasné, že tam kámen na kameni nezůstane. Z dosavadních zastupitelů, včetně starosty Zdeňka Macha, se totiž neobjevil na kandidátkách téměř nikdo.

Královec.Foto: Deník/Michal Fanta

„Už během volebního období dva zastupitelé vzdali mandát a museli být nahrazeni. Jedna z náhradnic, Lucie Kovaříková, se stala do letošních voleb jedinou kandidátkou z dosavadní radnice a byla zvolena zastupitelskou,“ upřesnil Zdeněk Mach. Sám označil situaci v obci v minulém období za vyhrocenou. „Jsem rád, že nebudu pokračovat,“ dodal a odmítl být konkrétnější.



Pět zvolených zastupitelů pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů Pro Královec bylo zvoleno do pětičlenného zastupitelstva. Je mezi nimi i z minulosti známý bývalý starosta Helmut Anders. Nejvíce hlasů dostal Tibor Terbák. Dá se tedy předpokládat, že se stane starostou. Deníku nominaci na funkci starosty dnes potvrdil, místostarostou by se měl stát zmíněný Helmut Anders.