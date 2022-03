Ve Špindlerově Mlýně plánuje Skiareál Velikonoce na lyžích, ve Svatém Petru chce mít otevřené sjezdovky až do Velikonočního pondělí 18. dubna. "Věříme, že se nám podaří udržet každodenní provoz šestisedačky innogy Line ve Svatém Petru až do konce Velikonoc. Od 4. dubna bude možné parkovat přímo ve Svatém Petru, na víkend se do provozu opět přidá parkoviště i lanovka Hromovka," oznámil Skiareál Špindlerův Mlýn. Na duben nabízí denní skipasy za pětistovku.