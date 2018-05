V Krkonoších jsou obce čisté, sbírají jednu cenu za druhou

Trutnov – Třídění odpadu se stalo v posledních letech v řadě měst a obcí samozřejmostí. V soutěži Čistá obec pod taktovkou společnosti Eko-Kom a s podporou Královéhradeckého kraje se obce hecují, které se povede vyseparovat nejvíc odpadu. Ty krkonošské se umísťují na předních příčkách klání, z něhož pak k nejlepším putují zasloužené finanční prostředky.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Výsledky za loňský rok už jsou známé a na pomyslnou bednu se dostaly obce trutnovského regionu ve velké míře. Mezi vískami do 300 obyvatel potvrdila roli favorita Malá Úpa, která obhájila vítězství z předchozích let. V kategorii obcí od 301 do 2 000 obyvatel bere zlato městys Černý Důl, za ním se umístily Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou.



„Je to jednoduché. Jsme turistická oblast, především v zimní sezoně je tu hodně lidí, a tedy i hodně odpadů. Naši obec už máme plnou nádob na tříděný odpad, přesto v zimě někdy nestačí. Je pak více práce s uklízením kolem sběrných míst. Třídit nám pomáhají také zdejší podnikatelé, především hoteliéři,“ popisuje situaci v Černém Dole starosta Zdeněk Kraus.



Úspěch zaznamenaly některé obce i ve zpětném odběru elektroodpadů. V kategorii obcí od 2 000 do 5 000 obyvatel zvítězila Rtyně v Podkrkonoší. A v poslední soutěži, zaměřené na sběr elektrospotřebičů, se blýskl Dubenec. Stal se skokanem roku.