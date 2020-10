Lanovky v Krkonoších jsou v provozu i tento, prázdninový týden. Zároveň vyčkávají, jestli na ně nedolehne některé z dalších plánovaných vládních opatření.

Lanová dráha z Pece pod Sněžkou na nejvyšší horu ČR jezdí tento týden od 8 do 18 hodin. Na Sněžce je otevřené výdejové okénko v České Poštovně, kde si lidé mohou koupit občerstvení. Výdejové okénko mají také například Bouda Růžohorky, Chata Výrovka, Horská chata Portášky či Chalupa na Rozcestí.

Příští týden začne na Lanové dráze Sněžka obvyklá odstávka před zimní sezonou, která potrvá do 5. prosince. Znamená to, že bude mimo provoz během pracovních dnů, kdy bude probíhat údržba, ale o víkendech bude jezdit.

V Peci pod Sněžkou je uzavřena pěšinka vedoucí od parkoviště ke spodní stanici lanovky na Sněžku kvůli opravě mostu přes řeku v blízkosti stanice lanovky. Návštěvníci hor můžou využít místo ní stezku k lanovce s interaktivními herními prvky pro děti.

V provozu je tento týden rovněž kabinková lanovka Skiresortu Černá hora – Pec z Janských Lázní na Černou horu. Černohorský Express jezdí denně do 1. listopadu vždy od 9 do 17 hodin. Sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě se rozjede od 28. října do 1. listopadu, od 9 do 16 hodin. Třetí letní lanovka SkiResortu Hnědý vrch v Peci zůstává v říjnu mimo provoz.

„V lanovkách platí zvýšená hygienická opatření, díky kterým můžete vyrazit na hřebeny a do krkonošské přírody bez obav. Po dobu přepravy kabinkovou i sedačkovou lanovkou je potřeba mít nasazenou roušku. Prostory lanovky se každý den ionizují,“ upřesnila pravidla Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora - Pec.

Lanová dráha Medvědín ve Špindlerově Mlýně jezdí denně od 9 do 12, od 13 do 17 hodin.Uzavřená je naopak Stezka korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.