Lavina v Hrazeném dole zasypala muže, vyvázl s podchlazením

Krkonoše - V Dlouhém dole ve čtvrtek lavina částečně zavalila jednačtyřicetiletého muže. Muž si dokázal sám zavolat pomoc a následně jej zachránili členové horské služby a zdravotničtí záchranáři s vrtulníkem.

Ilustrační fotoFoto: Erwin Schubert

ČTK to řekl mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Ivo Novák. Lavina muže zasypala v místě Červenkovy mohyly. Koncem roku 2008 tam pod lavinou zahynula šestatřicetiletá skialpinistka.

"Muž byl lavinou částečně zavalený. Ze sněhu mu koukala hlava a horní končetina. Byl značně podchlazený," řekl Novák. Ačkoliv muž nejevil známky zjevného poranění, vzhledem k podchlazení a mechanismu zavalení sněhem jej záchranáři vrtulníkem převezli na traumacentrum Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

V Krkonoších nyní platí druhý stupeň lavinového nebezpečí. Horská služba Krkonoše upozorňuje, že tento stav bude i v následujících dnech setrvalý. I když jde o nebezpečí mírné, dnešní případ pádu laviny ukazuje, že není dobré ho podceňovat. Na hřebenech Krkonoš je nyní metr až 120 centimetrů sněhu. Za posledních 24 hodin ale foukal silný nárazový severovýchodní vítr, v nárazech 20 metrů za sekundu.

"Přemístil volný sníh do závětrných partií. Zde se vyskytují nebezpečné desky a převěje. Pod ledovou krustou se vytváří nestabilní vrstva z hranatých krystalů. Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení (výjimečně i při malém dodatečném zatížení) a to zejména na strmých svazích. Možnost samovolného uvolnění větších lavin se nepředpokládá. Sněhové profily vykazují malou až střední stabilitu," popisuje aktuální situaci lavinový expert z Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.

K zásahu se večer vyjádřili i horští záchranáři: „Ve 13:30 jsme dostali výzvu od přítelkyně asi čtyřicetiletého pána, který sjížděl na něčem mezi skibobem a snowboardem z Luční hory do Pramenného dolu. Paní nahlásila, že muž se dostal do laviny, byl částečně zasypán sněhem a nemůže se z obětí sněhu dostat,“ uvedl k počátku záchranné akce Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.



Okamžitě vyrazili dva členové z Pece pod Sněžkou na sněžném skútru na Luční horu, odkud propátrávali na lyžích uvedený terén. Mezitím byl vyzván k zásahu vrtulník Letecké záchranné služby z Hradce Králové. „Vzhledem k tomu, že muže v uvedeném místě naši záchranáři nenašli, byli přibráni na palubu vrtulníku a směrovali pátrání do vedlejšího údolí, a to do Hrazeného dolu,“ popsal akci Pavel Jirsa.



Pomocí vrtulníku byl po chvíli zasypaný muž nalezen a záchranáři Horské služby vyproštěn ze sněhového objetí. Následně byl vrtulníkem transportován v podvěsu na přistávací místo ve Svatém Petru. „Zde byl postižený přeložen na palubu vrtulníku a transportován do nemocnice k celkové prohlídce, jelikož byl podchlazen a hrozilo selhání krevního oběhu,“ doplnil náčelník Jirsa s tím, že akce byla velice riziková, neboť mohlo dojít k uvolnění další laviny.

O tom, že situace v Krkonoších není vůbec jednoduchá, svědčí i to, že ještě v průběhu záchranné akce dostala Horská služba další výzvu, která se týkala v podstatě stejného místa. Ve 14.50 hod. bylo nahlášeno, že z cesty ze Špindlerova Mlýna na Luční boudu německy mluvící pán vidí nějakou ženu, která se nehýbe. „Němec bez mobilního telefonu šel nahlásit tuto příhodu na Luční boudu. Cestou potkal Čechy, kteří tuto událost oznámili na naši služebnu pomoci mobilní aplikace Záchranka,“ řekl Pavel Jirsa.



Němec se vrátil do místa nehody a postiženou již neviděl, proto sestoupil dolů k postižené. Toto místo se nacházelo několik stovek metrů nad první událostí. „Opět byl k zásahu pozván vrtulník z Hradce, který dopravil záchranáře LZS a Horské služby na místo události. Jednalo se o poranění kolena a bolest bérce po pádu cca 200-300m z cesty přes Kozí hřbety,“ komentoval další zásah náčelník Jirsa. Následně byli oba ( poraněná i oznamovatel) transportováni v podvěsu do Svatého Petra, kde byla žena ošetřena posádkou sanitního vozu a předána k transportu vrtulníkem k dalšímu ošetření.