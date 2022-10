Natočili pád i záchranu paraglidistky pod Černou horou. Podívejte se ve videích

/FOTO, VIDEO/ Pod Černou horou v Krkonoších spadla v neděli odpoledne 24letá paraglidistka. Krátce po vzletu se zřítila do těžko přístupného terénu, kde musel složitě přistával vrtulník letecké záchranky. Zraněnou ženu po ošetření vytáhli záchranáři z komplikovaného terénu pomocí lanového podvěsu do vrtulníku, který ji transportoval do traumacentra v Hradci Králové. Podívejte se ve videích jak na samotný vzlet a pád paraglidistky, tak i její následnou záchranu.

Posádka LZS Hradec Králové spolu se záchranáři ze základny v Temném Dole a inspektorem provozu museli přímo v prudkém svahu ošetřovat 24letou paraglidistku, která havarovala krátce po vzletu v oblasti Černé hory v Krkonoších. | Video: ZZS KHK