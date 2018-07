V Krkonoších vylepšují cesty, opravy se dočká trasa na Sněžku i přes rašeliniště

Vrchlabí - Lesní cesty a turistické chodníky v celkové délce 30,5 km letos opravuje Správa Krkonošského národního parku. Mezi nimi i ty nejfrekventovanější.

Cestu od Růžohorek na Sněžku, od Luční boudy přes Úpské rašeliniště směrem k bývalé Obří boudě a povalový chodník na Černohorském rašeliništi. Tyto lokality, velmi vyhledávané turisty v Krkonoších, bude letos opravovat Správa KRNAP. Návštěvníci hor musí počítat, že přinesou omezení. „Část prací bude probíhat za provozu s možností obejít staveniště. Charakter prací a cennost okolní přírody si ale na některých cestách vyžádá úplné uzavření daného úseku,“ upozorňuje Radek Drahný, mluvčí Správy KRNAP.



OPRAVÍ TAKÉ SCHODY NA SNĚŽKU

Nejproblematičtějším místem kvůli cestovnímu ruchu, který budou dodavatelské firmy opravovat, se stane turistický chodník mezi Růžohorkami a Sněžkou. Ve spodní části, mezi stanicí lanovky Růžová hora a sedlem mezi Růžovou horou a Sněžkou, dojde k výměně materiálu v cestě. „Dříve použité vápencové podloží bude odstraněno a nahrazeno pro zdejší přírodu vhodným nealkalickým materiálem,“ přibližuje Drahný.

V úseku od sedla směrem k vrcholu Sněžky budou opraveny schody a štětování mezi nimi. „Od poslední opravy uplynulo 21 let a desetitisíce návštěvníků, kteří tudy ročně procházejí, na stavu chodníku zanechávají svou pomyslnou stopu v podobě postupného zhoršování stavu. Chodník bude doštětován, aby pohyb po něm byl bezpečný a zejména pohodlný,“ upřesňuje mluvčí národního parku. „Jenom tak se totiž množství turistů bude držet na vyznačené cestě a nebude si vyšlapávat chodníčky v jejím okolí. Takový jev je negativní a velmi ohrožující jedinečnou přírodu arkto-alpínské tundry Krkonoš. Jeho základní prevencí je právě kvalitně udržovaný chodník,“ dodává.



UZAVŘOU CESTU NA SNĚŽKU I PŘES RAŠELINIŠTĚ

V horním úseku trasy na Sněžku nebude možné po zahájení stavebních prací procházet ani obcházet staveniště. Proto bude celý úsek na nezbytně nutnou dobu úplně uzavřen.



Druhým důležitým úsekem, který projde opravou, je Luční bouda – bývalá Obří bouda. Tam dojde ke kompletní výměně povalového chodníku přes Úpské rašeliniště, který slouží turistům dvacet let. „Přestože byl i s ohledem na zdejší náročné klimatické podmínky již tehdy zvolen jako materiál dub, jeho životnost se blíží konci,“ připouští Drahný. I v tomto případě bude úsek kompletně uzavřen. Bude ho však snadné obejít, po Jantarové cestě do Polska a následně po Cestě česko-polského přátelství ke Slezskému domu, kde dříve stála také Obří bouda.



Správa KRNAP nachystala rovněž opravu povalového chodníku přes Černohorské rašeliniště. Po více než dvaceti letech se dočká kompletní výměny v celé délce. Po dobu oprav nebude možné po Černohorském rašeliništi procházet.



V době přípravných prací na těchto chodnících bude platit omezení průchodu. Jakmile se stavební činnosti rozjedou v plném rozsahu, chodníky budou uzavřeny.