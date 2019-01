Malá Úpa - Unikátní projekt podpořený fondem Evropské unie představili v sobotu v krkonošské obci na hranici s Polskem. Otevřeli totiž pohádkovou stezku Malu Úpou.

MALOÚPSKÝ GROŠ získají účastníci pohádkové stezky v Malé Úpě, kteří budou mít omalované všechny plastické ornamenty v knížečce. Na snímu groš a dokument ukazuje Marie Holomíčková. | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Sedmnáct kilometrů dlouhou trasu vedoucí klidnou horskou lokalitou lemují příjemná zastavení. Je jich deset a na každém návštěvníci najdou v plném znění na dřevěném podkladu ve čtyřech jazykových mutacích jednu z pohádek krkonošské spisovatelky Marie Kubátové.



První panel je umístěn přímo na Pomezních Boudách. Trasa pak vede dále běžkařskou stopou k Moravance. Tam si mohou turisté vybrat, kudy dál. Mohou jít buď do Eliščina údolí, nebo se vydat přes Pacestník do lokality U Kostela. Další malý okruh zavede návštěvníky na Kraví horu. Ze všech míst jsou k vidění známá místa Krkonoš. Poslední, desáté stanoviště, se nachází nedaleko penzionu Permoník.



Dřevěné panely s pohádkou doplňují různé prolézačky a další aktivity pro děti, provedené ve dřevě. Jejich dominantou jsou plastické ornamenty, které se motivem vážou k jednotlivým příběhům. Ty mohou děti obkreslit do knížečky, kterou si spolu s popisem trasy zakoupí v infocentru na Pomezních Boudách. Pokud omalují všechny, čeká je odměna – gravírovaný Maloúpský groš.



„Žijeme tady sedmým rokem a Malá Úpa nám přirostla k srdci. Přemýšlela jsem, jak krajinu přiblížit malým dětem,“ uvedla iniciátorka projektu Zuzana Semerádová z penzionu Permoník. „Sama vím, jak těžké je dnes děti motivovat ke každému vycházkovému kroku. Napadly mě proto pohádky, které děti milují. Vážím si toho, že paní spisovatelka Marie Kubátová tak vstřícně náš nápad přijala. Když mi řekla, že dřív chodila s vnoučaty krásným horským krajem a vyprávěla pohádky a že teď bude šťastná, když budou i další děti chodit po Malé Úpě za jejími pohádkami, věděla jsem, že to musím dotáhnout do úspěšného cíle,“ svěřila se Zuzana Semerádová.



Našla tým schopných lidí a v režii sdružení Pro rozvoj kultury a sportu v Malé Úpě je po dvou letech příprav pohádková stezka na světě. Náklady na její realizaci přitom představují více než půl milionu korun. Úspěšný projekt, zpracovaný Zuzanou Hradcovou, však přinesl do obce většinu z vynaložených finančních prostředků díky Fondu pro podporu rozvoje venkova.



„Cílem bylo zviditelnit mnoho hezkých míst. Vyšlo nám vstříc nejen vedení obce, ale také správci národního parku a velkou zásluhu má i šikovnost realizátorů ze společnosti Tomovy Parky,“ připomněla vedoucí Infocentra v Malé Úpě Marie Holomíčková

„Máme připraveny i další projekty a žádosti o granty. Potřebujeme například lepší orientační tabule, kvalitnější úpravu běžeckých tras a chceme pořádat více kulturních a sportovních akcí,“ dodala Marie Holomíčková.