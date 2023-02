„Přitom se na ně jako na mnoho dalších mělo v minulosti zapomenout. Až po roce 1989 se nejprve podařilo přiblížit osobnost Jana Nepomuka, neboť jeho dějinné zásluhy jsou mimořádné, a později i dalších příslušníků rodu. Stopa Harrachů v české kultuře zůstává stále zřetelná a živá,“ dodal Luštinec.

„Krkonoše jsou posledních více než 300 let spojeny s rodem Harrachů. Některé jejich kroky se zcela zásadně zapsaly do dějin zdejšího regionu. Z hlediska ochrany přírody nelze opomenout Janem Nepomukem v roce 1904 vyhlášenou rezervaci na Strmé stráni v Labském dole, která byla pomyslným předchůdcem budoucího národního parku. Proto je přirozené, že i Správa KRNAP intenzivně pečuje o odkaz rodu Harrachů a aktivně se letos zapojí i do oslav, které se organicky prolnou s akcemi k 60. výročí založení KRNAP,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Jan Luštinec: Hrabě Harrach byl Evropan moderního střihu

„Krkonošské muzeum v Jilemnici sídlí v někdejším zámku rodu Harrachů, centru jilemnického panství, přičemž využívá i přilehlých hospodářských budov. Působení významného rodu přirozeně patří k hlavním tématům, které prezentuje v rámci zámecké expozice a doprovodných akcí. Zapojení se do Roku Harrachů tak bude letos důležitou událostí,“ připomněl vedoucí Krkonošského muzea Správy KRNAP v Jilemnici David Ulrych

Město Harrachov společně s Jilemnicí zve žijící zástupce rodu Harrachů na návštěvu po bývalém panství. "V průběhu února bude jasné, kdo z Harrachů do Krkonoš dorazí. Na návštěvu se velice těšíme. Jasnými zastávkami bude harrachovská sklárna, kaplička, skokanské můstky i výlet na hřebeny Krkonoš,“ prozradil starosta Harrachova Tomáš Vašíček.

Do oslav Roku Harrachů se zapojí i harrachovská Sklárna a minipivovar Novosad a syn. „První písemná zmínka o sklárně na Novém Světě je podle dostupných pramenů datována k roku 1712. Především díky tomu, že sklárna a její zaměstnanci byly vždy v uctivé péči hrabat Harrachů, se jí podařilo přežít až do současnosti. Výročí, které připadá na tento rok, tudíž u nás ve sklárně vnímáme o to silněji, jelikož je to vzpomínka živá. Odkaz na slavnou tradici je u nás cítit doslova na každém kroku. Sklo se u nás ve sklárně díky hraběcímu rodu vyrábí už celých 311 let. Je naším smyslem a úkolem tuto tradici udržet a předat dál dalším generacím, tak aby historie zůstala zachována,“ zdůraznil Petr Novosad z harrachovské sklárny.

Zdroj: Národní památkový ústav

V rámci oslav Roku Harrachů připravilo Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici dva cykly tematických přednášek o osobnostech rodu spojených s Krkonošemi a jejich sídlech mimo region, dnes přístupných veřejnosti. V pátek 14. dubna se chystá krkonošský křest nové knihy Harrachové z per trojice autorů Jana Luštince, Petra Noska a Adama Rejhy. Zámeckou expozici v Krkonošském muzeu v Jilemnici, připomínající rod Harrachů, pak na letní sezonu doplní i tematická výstava.

V sobotu 17. června spojí síly Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, město Jilemnice a Krkonošské muzeum v Jilemnici, při harrachovské celodenní akci a muzejní noci. Třetí víkend v červenci (15. - 16. 7.) se ve znamení rodu Harrachů ponesou také Pivní slavnosti v Harrachově.