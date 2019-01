Liberecký kraj - Přes polovinu vězňů, na něž se pravděpodobně vztahuje amnestie, propustili do dnešních 18:00 ze tří věznic v Libereckém kraji. Na svobodu se dostalo 386 lidí, vyplývá z údajů vězeňské služby. Propouštění se zatím obešlo bez problémů jak ve věznicích, tak i mimo nich.

"Zatím nemáme hlášený žádný případ, že by někdo z propuštěných páchal nějaké protiprávní jednání," řekla krajská mluvčí policie Vlasta Suchánková. Podle odhadů by věznice v Liberci, Jablonci a Stráži pod Ralskem na Českolipsku mělo opustit 666 lidí z 1789 odsouzených.

Nejvíce by jich mělo odejít ze Stráže pod Ralskem, amnestie by se měla týkat 376 z 874 vězňů. Z věznice do dnešních 18:00 bylo propuštěno 214 lidí. Výrazně také pokročili v Liberci, kde by se na svobodu mělo dostat 138 z 395 vězňů. Věznici zatím opustilo 102 amnestovaných.

V Jablonci - Rýnovicích zatím propustili 72 vězňů. Na svobodu by se mělo dostat 152 z 520 odsouzených. "Stále je to odhad, konečné číslo se může lišit," řekla dnes mluvčí jablonecké věznice Monika Králová.

Soudci dnes v Jablonci projednávali komplikovanější případy než ve středu a jednání tak byla znatelně delší. Po rozhodnutí soudu se amnestovaný vězeň dostal z věznice na svobodu do dvou hodin. "Musí absolvovat zdravotní prohlídku, zjišťujeme také, zda má kde bydlet, zda má peníze na cestu. Musí jít také do skladu vyzvednout si věci a vypořádat se na finančním," vypočetla Králová. Vězeňská služba také poskytuje vězňům bez jakýchkoliv finančních prostředků peněžitou pomoc určenou pro cestu domů.

Prezident Václav Klaus vyhlásil amnestii na Nový rok při příležitosti 20. výročí vzniku České republiky. Brány věznic by podle odhadu mohlo opustit více než 7000 odsouzených. V zemi bylo do amnestie za mřížemi zhruba 23.000 lidí. Kvůli amnestii posílily úřady práce počty pracovníků u přepážek i bezpečnostní opatření. Obávají se možného většího náporu žadatelů o dávky a podpory.