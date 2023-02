„Jsme jedna z mála menších obcí, kde se podařilo krám zachovat. Jsme za to rádi. Byla by hrozná škoda, kdyby obchod zanikl,“ přiznala Jana Gerecová, která přišla do libňatovské prodejny nakoupit citrony, cukr a mouku. „Cítím se tady dobře. Lidí ale chodí málo, je to malá vesnice. Ceny se přitom snažím držet co nejnižší, zboží mám někdy levnější než v supermarketech, pokud nenasadí slevové akce,“ upozornil Dung Nguyen Dhin, který v libňatovské prodejně nabízí běžné potraviny a drogerii.

Otevřeno má každý den. Uvnitř je pěkně čisto, uklizeno, pořádek, regály plné. Lidé nejvíc kupují pečivo, salámy a pivo. Provozovat obchod na vesnici je však řehole. Řada z nich padla za oběť moderním nákupním centrům ve větších městech.

Tradice od roku 1974

Krám v Libňatově funguje od roku 1974, tržby jsou však nízké a nad jeho budoucností se vznáší otazník. Bez podpory obce a kraje by takřka jistě zanikl. „Venkovský obchod dlouhodobě vnímám nejen jako místo, kde si je možné nakoupit, ale také jako jeden z vesnických symbolů a místo lidí k setkávání a udržování sousedských vztahů,“ uvedl starosta Libňatova Jaroslav Pich.

Obec proto pomáhá vietnamskému obchodníkovi, jak jen to jde. Za pronájem v obecním objektu účtuje symbolické nájemné 200 korun měsíčně, přispívá na vytápění a spotřebu elektřiny. Královéhradecký kraj pomohl loni na provoz vesnické prodejny dotací 60 tisíc korun, v předchozích třech letech posílal po 50 tisících. „Obchod do Libňatova historicky patří, dlouho bojujeme za jeho zachování. Je to základní služba, kterou chceme pro lidi udržet. Chce to osobní přístup, proto mu pomáhám s tím, co je potřeba. Těžko se ale bojuje s konkurencí supermarketů a jejich slevových akcí,“ připustil starosta.

Za prací dojíždí 99 procent lidí a nakoupí si v místě zaměstnání. Nicméně každému se někdy hodí zajít pár kroků pro základní potraviny nebo třeba něco dokoupit před nedělním obědem. „Pracuji v České Skalici, takže větší nákupy obstarám tam, ale menší věci chodím nakupovat do naší vesnické prodejny. To mi vyhovuje,“ potvrdila Jana Gerecová.

Nadstandardní servis

Starosta se snaží apelovat na místní, aby chodili nakupovat do jejich vesnické prodejny co nejčastěji, nebo aby jednou za čas udělali větší nákup. „Vietnamci se tam vystřídali asi čtyři, s těmi předchozími nebyla moc velká spokojenost. S Dungem jsme ale velice spokojení. Je ochotný, obchod udržuje v mimořádné čistotě, sortiment má na poměry vesnice nadstandardní,“ pochválil Pich vietnamského provozovatele. „Myslím, že až tady skončí tento prodejce, už se tady neuživí nikdo,“ dodal.

Šance na lepší život

Dung Nguyen Dhin je v Česku spokojený, z Vietnamu přišel v roce 2006. Nejprve měl obchod v Žacléři, v posledních čtyřech letech je v Libňatově. V rodné zemi má syny, kteří tam chodí do základní školy.

„Můj strýc přijel do České republiky v roce 1994 a moc si to tady pochvaloval. Říkal, že je tu moc hezky, že tu jsou příjemní lidé a dobrý život. Proto jsem si vybral právě Česko,“ zavzpomínal na příjezd do země, kde se žije zcela rozdílně než v jeho asijské domovině.

„Ve Vietnamu žije velmi mnoho lidí ve špatném prostředí. Všude je mnoho prachu, ve městech je málo přírody a není to celkově takové jako v Čechách. Evropa je pro nás šancí na nový a lepší život,“ řekl Dung Nguyen Dhin. Aby vydržel i v dalších letech v Libňatově, záleží především na tom, jak často k němu budou chodit lidé nakupovat.

Královéhradecký kraj podpořil v roce 2022 celkem 39 obcí dotací na venkovské prodejny. Maximální částka činila 60 tisíc korun pro obec. Na Trutnovsku dostaly dotaci vedle Libňatova Bílé Poličany, Dubenec, Třebihošť, Horní Brusnice, Horní Olešnice nebo Dolní Kalná.



„Prodejny v malých obcích neslouží pouze k nakupování. Často se z nich stává také místo pro setkávání obyvatel konkrétní obce, což má i pozitivní sociální aspekt zejména u starších lidí, kteří nemají možnost za nákupy dojíždět do okolních větších měst. Prodejny v těchto místech jsou důležitou součástí občanské vybavenosti. Touto podporou je možné brzdit tempo stěhování obyvatel z venkova do větších měst,“ uvedl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací Adam Valenta.