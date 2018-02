V malých obcích chybí zubaři

Trutnovsko - Dentisty mají dostat na venkov ministerské peníze. Podle starostů to nepomůže.

K zubaři to mají lidé na východočeském venkově stále hodně daleko. Na Jičínsku či Náchodsku dlouholetí zubaři dosloužili a pacienti musí jezdit s bolavými zuby desítky kilometrů daleko. Na Rychnovsku se zubařská krize rychle blíží a lidé z malých obcí často nevědí, kam se obrátit. Pomoci teď mají peníze z ministerstva zdravotnictví, které chce mladé zubaře na venkov dostat: pokud mladý zubař založí ordinaci v malém městě či obci, dostane od státu až milion korun.

Podle starostů z hradeckého kraje ministerské peníze se zubařskou bídou na venkově nehnou: „Je to nesmysl. Na venkov se zubaři nehlásí,“ řekl starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr. Toto pětitisícové město se ocitlo bez stomatologické péče: jedna z tamních zubařek zemřela, druhá šla do důchodu.

Tamní radnice si vlastními silami sehnala dva ukrajinské lékaře, které si místní na čas oblíbili. Cizinci však nezískali aprobační zkoušky a v Bělohradě skončili. Město nabízející vybavenou ordinaci a pronájem bytu tak zubaře nemá. Místní obyvatelé spolu se sousedy z Lomnice dojíždějí do šedesát kilometrů vzdáleného Liberce.

K zubařskému kolapsu se blíží průmyslem nabité Rychnovsko. Do tří let by tam mělo skončit až deset stomatologických ordinací. Dvoutisícová Solnice v sousedství prosperující automobilky hledá zubaře už několik let. „My jsme na tom teď asi nejhůř. Časem se ale do stejné situace dostanou i další obce v okolí,“ uvedl solnický starosta Jan Hostinský, kterému v těchto dnech svitla jiskra naděje, že se v dvoutisícovém městečku podaří zubní ordinaci otevřít.

Podle stomatologické komory je v České republice zubařů dost, jen je třeba dostat je na potřebná místa a ministerská podpora s tím pomůže. „My jsme sháněli stomatologa dva roky. Chápu, že se na ministerstvu snaží, ale pochybuji, že to třeba nám opravdu pomůže,“ vyjádřila obavy starostka Staré Paky Věra Hlostová. Zubaři chtějí platby v hotovosti a lidé jsou podle bělohradského starosty zvyklí nechat si zákrok hradit přes pojišťovnu.

V KRKONOŠÍCH POMÁHAJÍ I CIZINCI

S problémy se potýkají i města a obce na Trutnovsku. Nedostatek zubních lékařů trápí například Žacléřsko. Místní zubařka musela po zpřísnění podmínek aprobací skončit a fungování ordinace je nyní utlumené na minimum.

„Vzhledem k poloze a počtu obyvatelstva ve městě i v okolí, je to citelný problém,“ říká Rudolf Dušánek, předseda Oblastní stomatologické komory Trutnov, který tu ordinaci provozoval. „Pokud se nám nepodaří ordinaci personálně obsadit, nevím, kam lidé odsud budou jezdit,“ řekl zubní lékař, který provozuje ordinace také v Trutnově, Dvoře Králové a Úpici. V nich zaměstnává také zubní lékaře z Ukrajiny, jako jeden z mála zubařů vůbec. „Podmínky pro jejich zaměstnávání v České republice jsou však zpřísněné,“ upozorňuje Rudolf Dušánek.

Kromě Žacléřska je nyní zavřená ordinace také třeba v Mladých Bukách. Místní lékařka skončila, náhradu zatím nemá.

NÁCHODSKO: MÁLO PACIENTŮ, ŽÁDNÁ DOTACE

Ve Stárkově na Náchodsku provozuje zubař ordinaci jednou týdně. „Základní ošetření se zde dá provést, ale pokud se jedná o něco náročnějšího, tak se musí jet do Police nad Metují,“ uvedl starosta Rudolf Pernica Zda by se ve Stárkově uživila stabilní zubařská praxe na plný úvazek si starosta netroufá odhadnout. „Vzhledem k podmínce, že by zubař musel do dvou let získat nejméně 1500 pacientů, tak to nemůže splnit nikdy, když nás je ve Stárkově něco přes 600,“ dodal starosta.

Podmínky dotace



Ministerstvo chce během 4 let rozdělit přibližně 100 milionů. Ve vytipovaných lokalitách by se podpory mohla dočkat asi stovka zubařů. Ti musí v místě setrvat 5 let a mít smlouvu se 4 pojišťovnami. Do dvou let pak též musí mít alespoň 1500 pacientů.