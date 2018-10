V Mladých Bukách a Trutnově oživí Rýbrcoula, ducha hor

Informační technologie - Informační technologie Programátor 40 000 Kč

Vývojáři softwaru Senior .NET C# programátor investičních aplikací (home office+equity). Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 40000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Ve Fundpeak vyvíjíme webové aplikace pro správu investičního portfolia podílových fondů a fondů alternativního investování. Máme přes 150 zahraničních klientů, kteří spravují více než 5 mld dolarů., , Hledáme do našeho malého pohodového týmu zkušeného .NET C# programátora pro rozvoj naší aplikace. Budeš pracovat z domova nebo v naší kanceláři v Turnově., , Co budeš dělat, - vývoj webové investiční aplikace pro zahraniční klienty, - podílet se na vedení programátorského vývoje, - ovlivňovat směřování firmy, , Co očekáváme, - pokročilou znalost .NET C# , - spolehlivost, férové jednání a zájem o svěřenou práci, - dobré organizační i komunikační schopnosti a týmového ducha, , Co nabízíme, - pohodový kolektiv, - dobré platové podmínky, - panáka dobrého pití s každým novým klientem, - firemní mobil a notebook , - možnost práce z domova, - pružnou pracovní dobu, - možnost práce na plný úvazek, částečný, DPP, - možnost podílu na výsledcích firmy, - práci s moderními technologiemi v zajímavém prostředí finančních trhů, - zázemí stabilní firmy (12 let na trhu). Pracoviště: Futures s.r.o.-003, Trávnice, č.p. 902, 511 01 Turnov 1. Informace: Pavel Topol, +420 603 499 873.