V nezvyklých podmínkách se ocitli kvůli opravě staré školní budovy z roku 1877. Ostatní školáci jsou namačkaní ve stísněných prostorách druhé, novější části školy. „Čtyři měsíce ještě musíme zvládnout v omezené podobě. Je to složitější na organizaci, ale situaci zvládáme dobře,“ říká ředitel ZŠ a MŠ Mladé Buky Pavel Petržela.

Se stísněným prostory se školáci vypořádávají podle ředitele dobře. „Je to zajímavé, ale čím náročnější podmínky jsou, tím se děti chovají lépe. Namačkaní v kamrlíku se učí lépe než ve velké třídě,“ překvapivě zjišťuje Pavel Petržela.

Rekonstrukce za 36 milionů korun, financovaná 33 miliony Evropskou unií a 3 miliony Městysem Mladé Buky, začala letos v březnu a potrvá do konce roku. „Je úžasné, v jakém tempu stavba pokračuje. Bude to perfektní,“ těší se na nové prostory ředitel. Půdní stavba přinese základní škole v Mladých Bukách odborné učebny. Vzniknou čtyři nové třídy se zaměřením na počítače, techniku, přírodní vědy, školní dílny, ale také sklady a kabinety. Do jiných prostor se přesune družina.

Opravy byly nutné. „Střecha a stropy staré školní budovy byly řadu let v havarijním stavu,“ vysvětluje Pavel Petržela. „V nové budově, která je ke staré připojená, se učí dál. Žáci jsou tam namačkaní, ale každá třída má svoji místnost. Družina odpoledne využívá prostory v některých učebnách,“ popisuje.

Na bojové podmínky jsou v Mladých Bukách zvyklí. Když se tam loni opravovala mateřská škola, děti našly náhradní prostory ve sportovní hale. „Poradili jsme si, udělali jsme tam pro školku krásný vojenský tábor. To byla bezva,“ připomíná ředitel ZŠ a MŠ Pavel Petržela. Školních budov bylo v minulosti v Mladých Bukách více, učilo se na různých místech. „Druhý stupeň se učil ve staré škole, první stupeň v budově, která byla od ní vzdálená 2 kilometry, některé třídy byly rozstrkané po jiných místech,“ přibližuje Pavel Petržela.