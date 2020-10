/FOTOGALERIE/ Cenný dar, tisíce knih a publikací, které patřily profesoru Vladimíru Wolfovi, získá Muzeum Podkrkonoší v Trutnově do svého knihovního fondu. Jedná se o celoživotní sbírku bývalého historika Muzea Podkrkonoší. Knihovna bude mít v muzeu svůj vlastní vymezený prostor. Na počest profesora se bude jmenovat Wolfova knihovna.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově získalo tisíce knih po zesnulém profesorovi Vladimíru Wolfovi. | Foto: Miloš Šálek

Muzeu ji věnovala manželka zesnulého profesora Marta Wolfová. Vladimír Wolf zemřel loni 23. prosince ve věku 77 let. V současné době se knihy nacházejí v bytě, ve kterém manželé společně žili. V brzké době budou převezeny do budovy muzea. „Je to pro nás nesmírnou ctí. Tohoto daru si obrovsky vážíme a paní Wolfové velmi děkujeme. Knihovna obsahuje řadu cenných titulů,“ považoval si daru Vlastimil Málek, ředitel Muzea Podkrkonoší v Trutnově.