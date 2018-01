V pátek se otevírají senátní urny. Voliči vyberou z pestré nabídky

Trutnovsko - Volební leden čeká na obyvatele trutnovského regionu na startu roku 2018. Zatímco jinde v republice se lidé už soustředí na volbu nového či staronového prezidenta České republiky, region nejvyšších českých hor čeká o týden dříve ještě výběr nového (či staronového) senátora.

Jiří Hlavatý, který senátorský mandát dosud vykonával, o něj totiž na podzim přišel. Uspěl ve volbách do Poslanecké sněmovny České republiky a stal se z něho poslanec. Až posléze však majitel textilky Juta zjistil, že i když do sněmovny nechtěl, mandát senátora mu automaticky zanikl.

Následovalo kolečko faux pas v němž jeden z nejúspěšnějších tuzemských podnikatelů složitě vysvětloval své postoje. Poslaneckého křesla se nakonec čtyři dny po slibu zase vzdal.

Proč? Aby se mohl znovu zapojit do doplňovacích senátních voleb.

Jiří Hlavatý je spolu s vrchlabským starostou Janem Sobotkou největší osobností nadcházejících doplňovacích voleb.

Trutnovsko zdobí řada bilboardů s titulem „Obhajuji mandát senátora“. V regionu si zorganizoval řadu debat, v nichž vysvětluje své postoje a vysvětluje mediální výstupy. Poslední dvě proběhnou za účasti premiéra České republiky Andreje Babiše ještě ve čtvrtek v podvečer v Trutnově i Dvoře Králové.

„Volba má dva hlavní favority – Jana Sobotku a Jiřího Hlavatého. Ostatní budou více či méně paběrkovat. Oba jsou velice populární v místě svého bydliště, tedy ve Vrchlabí a Dvoře Králové,“ myslí si také politolog Jiří Štefek. „Volbu rozhodne, na čí stranu se přikloní voliči v Trutnově. Za pozornost stojí skutečnost, že ODS, TOP 09 i KDU-ČSL nepostavily svého kandidáta a deklarovaly podporu Janu Sobotkovi. Je za tím vidět snaha netříštit hlasy, neoslabovat pozici Jana Sobotky a udělat vše, aby se Jiří Hlavatý nevrátil do Senátu,“ dodal Štefek s tím, že očekává velmi nízkou volební účast v 1. kole.

Štefek nepochybuje o tom, že do druhého kola postoupí Jiří Hlavatý. „V něm ho však může porazit pouze Jan Sobotka, ostatní nemají šanci. Vzájemný osobní vztah obou hlavních favoritů volby je však velice korektní a svědčí o jejich osobních i profesních kvalitách,“ předpovídá průběh volebního boje politolog.



Seznam kandidátů

1. Luďka Tomešová (SPD) ředitelka tiskárny Trutnov

2. Blanka Horáková (ODA) majitelka firmy Trutnov

3. Klára Sovová (NEI) majitelka Luční boudy Praha

4. Jiří Hlavatý (ANO) ředitel Juta a.s. Dvůr Králové

5. Karel Šklíba (ČSSD) místostarosta Úpice

6. Jan Sobotka (STAN) starosta Vrchlabí

7. Iva Řezníčková (KSČM) předsedkyně OOON Trutnov

8. Jaroslav Dvorský (Piráti) učitel Malé Svatoňovice

9. Terezie Holovská (nez.) OSVČ Praha

PROFILY KANDIDÁTŮ

Podnikatel roku Jiří Hlavatý „obhajuje“ mandát. Přesvědčí znovu voliče?

Dvůr Králové - Textilní magnát a miliardář Jiří Hlavatý je nejvýraznější tváří doplňujících voleb do senátu. Ačkoliv to sám odmítá, právě kvůli jeho účasti v podzimních volbách do poslanecké sněmovny, kam ho vyslaly preferenční hlasy z 18. místa na kandidátce hnutí ANO 2011, musí nyní voliči vybírat nového senátora. Ten dokončí druhou polovinu původně šestiletého mandátu.



Jiří Hlavatý je uznávanou společenskou osobností. V podniku Juta zaměstnává až 2500 lidí. V roce 2013 dokonce získal prestižní ocenění Podnikatel roku.

Hlavatý se ale v posledních letech vyprofiloval také jako společenský velmi činná osobnost. Výrazně se například zasadil za působení královédvorského gymnázia, kterému poskytl finanční prostředky stejně jako tamní nemocnici.

Nepříliš dlouhou politickou kariéru však poznamenala řada nešťastných vyjádření, které souvisely se zmiňovaným zvolením do Poslanecké sněmovny. Hlavatý chtěl podle svých slov jen podpořit hnutí, voliči ho ale takřka 5 tisíci hlasy vyslali do sněmovny. V ní však podnikatel ze Dvora Králové vydržel pouhé tři dny, poté rezignoval. Nyní svou kampaň prezentuje jako obhajobu mandátu senátora.



Starostu podporují čtyři strany. Bude Sobotka na druhý pokus senátorem?

Vrchlabí - Starosta Vrchlabí Jan Sobotka právě dokončuje 20. rok v čele horského města. Druhé volební období je také krajským zastupitelem. Kromě toho Sobotka řídí i Svazek obcí a měst Krkonoše. I proto je jednou z politicky nejzkušenějších osobností doplňovacích senátních voleb.



Sobotka vloni na podzim jako nezávislý kandidát neúspěšně kandidoval za Hnutí STAN do Poslanecké sněmovny, ze stejných voleb přitom neprošel už v roce 2006, kdy ještě hájil barvy US-DEU. Do Senátu už Sobotka také jednou neúspěšně kandidoval, a to v roce 2008.

Vrchlabský starosta se těší podpory více politický stran. Ačkoliv ho nominovalo hnutí Starostové a nezávislí, veřejnou podporu mu vyjádřili také ODS, KDU-ČSL nebo TOP09. Senátorský mandát chce Sobotka vykonávat v souběhu s pozicí starosty. (jp)



Sociální demokraté chtějí v Senátu ostříleného maratonce Šklíbu z Úpice

Úpice - Kandidát ČSSD Karel Šklíba se netají především svou láskou ke sportu. Dlouhá léta se věnuje běhu, ať už maratonskému či do vrchu. Na svém kontě má maratony v USA, ale i například na Sahaře. Sám je hlavním organizátorem vrcholných mistrovství světa i Evropy v Podkrkonoší. V roce 2016 dokonce obdržel ve švýcarském Lausanne vyznamenání za rozvoj evropské atletiky.



Už třetí volební období zastává funkci místostarosty města Úpice. V minulosti už čtyřikrát neúspěšně usiloval o zvolení do poslanecké sněmovny, dvakrát do krajského zastupitelstva. Od roku 2015 působil také jako poradce ministryně školství.

Šklíba je v rodném městě známou osobností. Po revoluci založil úspěšnou akciovou společnost Maratonstav, která je jednak stavební firmou, tak tělocvičnou jednotou. Firma se podílela na řadě významných stavebních zakázek ve městě i blízkém okolí. Řada opozičních zastupitelů mu však právě spojení působení na radnici a v soukromé stavební firmě vyčítá a vidí v něm střet zájmů.



Kandidátka komunistů čelí obžalobě. Odborářka Řezníčková ji však odmítá

Trutnov - Kandidátka v doplňujících volbách do Senátu na Trutnovsku za KSČM Iva Řezníčková čelí od listopadu loňského roku obžalobě pro pomluvu.



Informaci o své obžalobě Řezníčková, která je předsedkyní odborů v trutnovské nemocnici, zastupitelkou města a asistentkou poslance Zdeňka Ondráčka, potvrdila. Je jí kladeno za vinu, že napsala pomlouvačný email na bývalou vrchní sestru v nemocnici.

„Obžaloba pro pomluvu mi skutečně přišla. V podstatě záhy potom, co jsem oznámila kandidaturu,“ řekla už dříve Deníku Iva Řezníčková. „Mám důkazy o tom, že jsem žádný mail neposlala a ničeho, co je mi kladeno za vinu, jsem se nedopustila. Nemám zapotřebí řešit vrchní sestru. Počkám na soud, kde to doložím,“ dodala.

Chystané soudní jednání na kandidaturu Ivy Řezníčkové do Senátu nemá žádný vliv. „Dokud není kandidát odsouzen, musí se na kohokoliv pohlížet jako na nevinného, tedy ctít presumci neviny,“ řekl Jiří Masařík, vedoucí odboru kanceláře města Trutnova.

Komunistická kandidátka Řezníčková v minulosti dva-krát neúspěšně kandidovala do Poslanecké sněmovny. Neuspěla ani při volbách do kraje v roce 2016.



Politická cestovatelka Tomešová míří do Senátu, který její strana chce zrušit

Trutnov - Je majitelkou tiskárny, v současné době dělá také asistentku poslanci Zdeňku Podalovi a je místopředsedkyní SPD Tomio Okamura v Královéhradeckém kraji. Trutnovská senátní kandidátka Luďka Tomešová je ale také poměrně zkušenou politickou přeběhlicí.



Voliči ji poprvé zaregistrovali ve Straně zelených. V komunálních volbách v roce 2006 uspěla a po čtyři roky zastávala funkci trutnovské radní. Od té doby se zapojila do dalších devíti volebních klání, v žádném z nich ovšem neuspěla.

Už o čtyři roky později zastávala při obhajobě zastupitelského mandátu barvy nové strany, když kandidovala jako lídr Demokratické strany zelených na trutnovskou starostku. Tomešová ale chtěla i do zastupitelstva kraje, poslanecké sněmovny i evropského parlamentu.

Během neúspěšných kandidatur vystřídala barvy dalších čtyř stran či hnutí: Česká suverenita, volební blok Hlavu vzhůru, Blok proti islamizaci – Obrana domova nebo Rozumní.

„Kandidaturou chci podpořit náš program svým zastoupením v Senátu ČR, který je takzvaně pojistkou pro zákony schválené v Parlamentu ČR,“ píše v předvolební agitce Tomešová. SPD je přitom osmou politickou frakcí, jejíž barvy během dvanácti let hájí.

Zajímavé přitom je, že Tomio Okamura, předseda strany SPD – Tomio Okamura, tvrdí, že „dlouhodobě prosazuje zrušení Senátu. Hlavní argument pro jeho zrušení je, že Senát není a nebude nikdy pojistka proti Sněmovně“.



Podnikatelku a bývalou místostarostku Prahy 8 Holovskou vrátil do hry soud

Trutnov - Také bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská se chce ucházet o senátní místo za trutnovský region. Do voleb ji vrátil až soud, původně ji Městský úřad v Trutnově odmítl zaregistrovat kvůli nedostatečnému množství podpisů.



„Krajský soud však zaujal jiné právní stanovisko. Vyjádřil se, že postačí uvést pouze obec trvalého pobytu, a uchazečce Holovské vyhověl,“ vysvětlila mluvčí trutnovské radnice, proč nezávislá kandidátka byla nakonec zaregistrována.

Jméno Terezie Holovské lidé zaregistrovali také v souvislosti s nadcházejícími prezidentskými volbami, do nichž se chtěla zapojit. Nesehnala ovšem dostatečnou podporu,když místo požadovaných 50 tisíc podpisů veřejnosti dodala jediný.

Její prezidentská angažovanost přitom stále pokračuje. Obrátila se na ústavní soud s tím, že volby považuje za podvodné, protože pět z devíti kandidátů využilo podpisů stejných poslanců či senátorů.

Holovská do Senátu kandiduje jako Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). Médiím v souvislosti s volbou prezidenta řekla, že se živí alchymií. Dříve provozovala pražský podnik Mlsná tygřice. Z místostarostenské pozice před lety byla donucena rezignovat stranou ODS, jíž byla členkou. Vyčítána ji byla zejména špatná komunikace na resortu školství, který měla na starosti, ale i třeba dluhy z neplacení nájemného za prostory svých někdejších firem.



Senátorskou volební mozaiku doplňují galeristka, básník i majitelka pivovaru

Trutnov - Poslední tří ze senátorských kandidátů nemají s politikou dosud v podstatě žádné zkušenosti.



Pedagog Jaroslav Dvorský z Malých Svatoňovic po revoluci pomáhal zakládat místní buňku Občanského fóra. Učitel, který už více než tři desítky let vychovává nové generace, je kandidátem Pirátské strany. Dvorský s mládeží dlouhodobě spolupracuje, věnuje se také literatuře, píše básně a pořádá také autorská čtení. Spravoval trutnovskou Galerii Dračí ulička, vedl také Trutnovský literární klub.

V minulosti obdržel také Kulturní cenu města Trutnova a se svým fejetonem skončil na 2. místě v celorepublikové rozhlasové soutěži Hlas Dvojky 2016.

Majitelka Galerie umění a kurátorka výstav Blanka Horáková bude v senátních volbách hájit barvy Občanské demokratické aliance. Trutnovská rodačka sama sebe označuje za politického nováčka, který chce změnit poměry v senátu.

Dosud pracuje jako kurátorka uměleckých výstav v galeriích po celé České republice, ale i v Itálii a Francii. Působila také na manažerských pozicích v zahraničním obchodě nebo ve farmaceutickém průmyslu.

Druhou pražskou kandidátkou je potom Klára Sovová, která žije v Peci pod Sněžkou. Je majitelkou Luční a Labské Boudy, vlastní také pivovar Paroháč. Civilním zaměstnáním pracuje jako advokátka.



Také Sovová přiznává, že je úplným politickým nováčkem. Na Trutnovsku však rozjela poměrně viditelnou kampaň, v níž se vymezila zejména proti počínání Jiřího Hlavatého a dalším politikům.

DALŠÍ STATISTIKY A ZAJÍMAVOSTI:

Senátoři za Trutnovsko:

1996 – 2002 Vlastimil Šubrt (ODS)

2002 – 2008 Ivan Adamec (ODS)

2008 – 2014 Pavel Trpák (ČSSD)

2014 – 2017 Jiří Hlavatý (ANO)

Volební účast:

1996: 1. kolo 33,45 procent, 2. kolo 31,15

2002: 1. kolo 23,78, 2. kolo 33,00

2008: 1. kolo 38,75, 2. kolo 30,17

2014: 1. kolo 39,55, 2. kolo 17,87

Počet kandidátů:

1996: 9

2002: 4

2008: 6

2014: 8

2018: 9



Nadokresní působnost

Ne všichni možná ví, že nový senátor nebude reprezentovat pouze občany s trvalým bydlištěm v okrese Trutnov. Mezi senátorské okrsky volebního obvodu 39 totiž náleží také Adršpach, Hynčice, Jetřichov, Meziměstí, Teplice nad Metují a Vernéřovice, tedy obce, které jinak administrativně spadají na Náchodsko.



Vsaďte si!

Na senátní volby si lidé mohou také vsadit u sázkových kanceláří. Fortuna například nejvíce favorizuje Jiřího Hlavatého a Jana Sobotku. Jako outsidera naopak považuje Terezii Holovskou. A jaké kurzy tipérům nabízí?



kurzy:

Jiří Hlavatý 1.65

Jan Sobotka 2.1

Klára Sovová 13

Karel Šklíba 15

Jaroslav Dvorský 30

Luďka Tomešová 30

Iva Řezníčková 40

Blanka Horáková 45

Terezie Holovská 50



Po třech letech jen Hlavatý

Pouze majitel královédvorské textilky Juta Jiří Hlavatý kandiduje po třech letech do Senátu znovu. Žádný z jeho původních soupeřů se do volby tentokrát nepřihlásil. Hlavatý v roce 2014 porazil ve druhém kole volby tehdejšího náčelníka Horské služby Adolfa Klepše, který na podzim náhle zemřel. Už v prvním kole tehdy ze hry o senátorský mandát vypadli Pavel Trpák, Jaroslava Hamerková, Stanislav Rudolfský, Slavomil Brádler, Stanislav Penc a Pavel Káňa.



Uspěje? Hlavatého návrat do Senátu za šest milionů

Výlet z jednoho malostranského paláce přes ulici do druhého a zase zpátky může přijít i na šest milionů korun. Nevěříte? Stane se tak, pokud voliči na Trutnovsku zvolí do Senátu Jiřího Hlavatého (ANO). Šanci budou mít již zítra a v sobotu v prvním kole doplňovacích voleb. Kdyby vyhrál, pomyslnou jízdenku zaplatí stát.

Dosavadní senátor Hlavatý zažil v říjnu studenou sprchu. V polovině svého mandátu kandidoval do sněmovny a lidé ho do ní k jeho neskrývanému překvapení skutečně zvolili. V Senátu automaticky skončil, což se mu nelíbí. Chce zpět a patří k favoritům.

Majitel královodvorské textilky Juta, jenž se podle časopisu Forbes s majetkem ve výši 5,9 miliardy korun řadí na 33. příčku žebříčku nejbohatších Čechů, v Senátu zasedal od roku 2014. Ve sněmovních volbách dostal 4859 preferenčních hlasů. Následovalo kolečko faux pas, kdy neobratně vysvětloval své postoje. Poslaneckého křesla se čtyři dny po slibu vzdal, aby se do Senátu mohl vrátit.

Stát dal na první kolo doplňovacích voleb 6,1 milionu korun. „Pro ministerstvo vnitra včetně územně správních celků bylo vyčleněno 5 765 000 korun 358 200 korun pro Český statistický úřad,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch. Pokud nebude senátor na zbytek šestiletého období zvolen o víkendu, uskuteční se o týden později kolo druhé společně s prvním kolem volby prezidentské. Náklady na druhé kolo prozatím nejsou vyčísleny.

Hlavatý na dotaz, zda se na nákladech hodlá podílet, odkázal na voliče, jež jej do sněmovny vykroužkovali. „Jich se zeptejte na to, jestli zaplatí náklady na dodatečné volby,“ prohlásil v rozhovoru pro iHned. Později se za svá slova omluvil.

Trutnovsko teď zdobí jeho billboardy s textem Obhajuji mandát senátora. V regionu zorganizoval řadu debat. Poslední dvě ve Dvoře Králové a Trutnově si naplánoval na dnešek. Podpořit ho přijede premiér Andrej Babiš (ANO).

Silným soupeřem bude starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN). „Ostatní budou více či méně paběrkovat,“ říká politolog Jiří Štefek. Oba jsou podle něj populární ve svých domovských městech. Volbu zřejmě rozhodne, na čí stranu se přikloní voliči v Trutnově.

„Za pozornost stojí skutečnost, že ODS, TOP 09 i KDU-ČSL nepostavily svého kandidáta a deklarovaly podporu Janu Sobotkovi. Je za tím vidět snaha netříštit hlasy, neoslabovat pozici Sobotky a udělat vše, aby se Hlavatý nevrátil do Senátu,“ míní Štefek. O postupu Hlavatého do případného druhého kola nepochybuje. „V něm ho může porazit pouze Sobotka, ostatní nemají šanci. Vzájemný osobní vztah obou hlavních favoritů volby je však velice korektní a svědčí o jejich osobních i profesních kvalitách,“ míní.

Na výsledek se dá vsadit. Fortuna favorizuje Hlavatého s kurzem 1,65:1 před Sobotkou s kurzem 2,1:1. Na-opak největším outsiderem je podle ní Terezie Holovská. Bývalá místostarostka Prahy 8 se navíc chtěla zúčastnit prezidentské volby. Z ní ji však vyřadil soud.