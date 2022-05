„Následky kauzy a konání některých oznamovatelů jsou tristní. Podařilo se tím rozvrátit rozběhlé projekty, nedostali jsme dotace, na které jsme měli nárok. Na vybudování Herní krajiny Pecka byla dotace schválena, splnili jsme všechny podmínky, ale odůvodněním jejího nepřidělení byla mediální kauza. Přišli jsme kvůli tomu o více než 30 milionů korun. Na dopravní terminál jsme chtěli získat dotaci 50 milionů, ale také z toho sešlo,“ poznamenal starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek k takzvané krkonošské kauze, ve které v pátek potvrdil osvobozující verdikt i odvolací soud.

Znamená to, že starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek, někdejší ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka a dalších sedm obžalovaných ničeho nedopustili a trestné činy, o nichž hovořila obžaloba, se nestaly. Postup žalobců v kauze chce prošetřit ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Byli jsme natolik pošpiněni, že rozhodnutí soudu je pro nás sice právně osvobozující, ale zůstane na nás stigma viny pro veřejnost, jak je to běžné,“ dodal Tomášek.

MĚSTO PRODALO POZEMEK NA BAZÉN

Výraznou novinkou se má stát v horském středisku ve východních Krkonoších stavba bazénu. Vyroste u náměstí U kapličky mezi Grand Hotelem Hradec a Residencí Kovárna na pozemku, který město prodalo soukromému investorovi - společnosti Pec Resort Invest, která vlastní Grand Hotel Hradec. Ta rozšíří ubytovací kapacity vybudováním přístavby hotelu s podzemní garáží a obchody a zároveň postaví a bude provozovat bazén, který bude sloužit veřejnosti.

V Peci pod Sněžkou by měly vyrůst plavecký bazén 25x8 metrů, dětský bazén s tobogánem, brouzdalištěmi a saunami s vířivkou. Město prodalo parcelu s podmínkou, že se nebude po dobu minimálně dvaceti let podílet na žádných investicích spojených s veřejným bazénem.

„Města, která provozují bazény, na jejich provoz každoročně doplácejí miliony korun. To jsme si nemohli dovolit. Proto jsme zvolili model, kdy jsme pozemek prodali za odhadní cenu, investor bazén vybuduje a bude ho provozovat,“ vysvětlil starosta Pece pod Sněžkou.

Vybudování veřejného bazénu, který bude sloužit jak pro návštěvníky horského střediska, tak místním obyvatelům či dětem ze školy, má stát zhruba 150 až 200 milionů. Podle Tomáška by mohl vyrůst do pěti let. V architektonické soutěži zvítězil návrh pražského ateliéru Qarta Architektura. „Jedním z hlavních požadavků města bylo, aby veřejný bazén nebyl součástí hotelu, ale stál samostatně. Nechtěli jsme, aby to působilo jako bazénová dráha v zadní části hotelu a hosté k ní museli přes hotelovou recepci. Tento návrh požadavky splnil. Veřejný bazén tu působí jako samostatná jednotka s vlastním vstupem a parkovacími místy,“ upřesnil.

PARKOVACÍ DŮM I NOVÉ LANOVKY

Další významnou novinkou bude výstavba kongresového centra pro 850 lidí. Na místě současného hudebního klubu Klondike ho má vybudovat Aparthotel Svatý Vavřinec, který tam rozšíří hotelovou část. Hudební klub bude v přízemí. „Díky tomu se zbavíme dožilé komunistické stavby, která je v zoufalém stavu a hyzdí obec,“ uvedl starosta Pece pod Sněžkou.

Městskou investicí bude výstavba parkovacího domu pro 300 aut ve Velké Úpě v prudkém svahu za řekou naproti lanovce na Portášky. Je vyprojektovaný a má stavební povolení. Město Pec pod Sněžkou uvažuje o spuštění realizace v letech 2024-2025, podle finanční situace. Cena se patrně vyšvihne k 200 milionům.

Ve Velké Úpě plánuje provozovatel skiareálu, společnost Mega Plus, výstavbu nové odpojitelné čtyřsedačkové lanovky, která má nahradit pomalou třísedačkovou lanovku z Velké Úpy na Portášky. K jejímu vybudování by mělo dojít nejdříve v roce 2024. Stejná společnost pracuje také na přípravách projektu lanové dráhy na sjezdovce Javor v Peci pod Sněžkou, která vystřídá současné vleky.

Otázka pro starostu Alana Tomáška



Jaká je situace s parkováním v horském středisku, které je hojně navštěvované lyžaři a turisty?



Snažíme se motivovat lidi nižší cenou k tomu, aby parkovali v dopravním terminálu. Cena pro hosta, který je ubytovaný v Peci pod Sněžkou, vychází velmi příznivě, za 24 hodin zaplatí 70 Kč. Bez karty hosta stojí celodenní parkování v parkovacím domě 120 korun, na ostatních parkovištích je to 240 Kč. Na parkovištích jsme zavedli automatický systém na závory. Cílem města je redukovat parkování v centru obce, kam chceme vrátit zeleň a vybudovat pěší zóny. Do budoucna by tam mělo zůstat jen krátkodobé stání pro několik desítek aut. Dlouhodobé stání by se mělo soustředit v dopravním terminálu a budoucím parkovacím domě ve Velké Úpě, který je vyprojektovaný a má stavební povolení. Parkovací dům bychom chtěli bychom začít stavět v letech 2024-2025. Inflace vyšroubovala ceny stavebních prací a materiálů vysoko, realizace se proto může prodražit až o 50 procent. Může se proto stát, že menší parkovací dům ve Velké Úpě může stát nakonec stejně jako velký dopravní terminál, který jsme postavili na příjezdu do Pece pod Sněžkou, tedy 200 milionů korun. Připravujeme také rozšíření parkoviště Bystřiny při cestě k lanovce na Sněžku, kde přistavíme jedno patro.