Čtyři roky od počátku projektu se vědcům a ochranářům, kteří se snaží o záchranu nosorožců bílých severních pomocí metod umělé reprodukce v rámci projektu BioRescue, povedlo významně pokročit na cestě k cíli. V rámci projektu už vzniklo 29 embryí nosorožce bílého severního, která jsou uložena v laboratoři a připravena k přenesení do náhradních matek. Během posledního cyklu procedur se podařilo připravit pět nových embryí.

V projektu BioRescue na záchranu nosorožce bílého severního přibylo pět embryí a nové náhradní matky | Foto: SPDKnL

Během posledního odběru oocytů samice Fatu v květnu 2023 se tým vědců z Leibnizova Institutu pro výzkum zoo zvířat (IZW-Berlin), Ol Pejeta Conservancy, Safari Parku Dvůr Králové, Kenya Wildlife Service a Wildlife Research and Training Institute podařilo bez komplikací odebrat 18 oocytů od samice nosorožce bílého severního Fatu. Ty byly oplodněny v laboratoři Avantea v italské Cremoně a dozrály v 5 nových embryí, čímž se podařilo zopakovat zatím nejlepší výsledek v historii projektu. Dvojice předchozích odběrů uskutečněná v listopadu 2022 a únoru 2023 přinesla celkem 2 nová embrya.

Tým BioRescue navíc v květnu 2023 uskutečnil další důležitý krok na cestě k záchraně nosorožce bílého severního, který je nejohroženějším savcem na planetě. Členové týmu vybrali dvě samice nosorožce bílého jižního žijící v rezervaci Ol Pejeta, které se mají stát náhradními matkami, obě je vyšetřili a přemístili do uzavřené části rezervace. Vědci zároveň vyšetřili samce nosorožce bílého jižního Ouwana, který má fungovat jako indikátor ideálního času pro embryotransfer, a potvrdili, že je sterilní. To je zásadní pro to, aby indikativní býk kopulací určil vhodný čas pro embryotransfer, ale nemohl náhradní matky oplodnit.

V následujícím kroku vědci ve vhodný čas provedou transfer s embryem jižního bílého nosorožce, aby potvrdili, že zvolený postup je vhodný a funkční. Jakmile bude tato procedura úspěšná, tým provede transfer embrya nosorožce bílého severního.

Všechny kroky projektu BioRescue pečlivě sleduje a vyhodnocuje tým Laboratoře etiky pro veterinární medicínu, ochranu a welfare zvířat z Univerzity Padova v Itálii. Mimo německého Spolkového ministerstva pro školství a výzkum jsou hlavními podporovateli projektu Nadace ČEZ a soukromý dárce Richard McLellan.