Firmě už jsou malé prostory, které si na výrobu optických a teplotních senzorů pronajímá od roku 2010 v budově bývalého Texlenu na okraji sídliště Zelená louka. Má stále více zakázek, potřebuje navyšovat objem výroby a rozšiřovat stávající sortiment. Počet zaměstnanců se z někdejších devadesáti přehoupl přes dvě stovky. „Současné prostory jsou již nevyhovující a nesplňují kapacitní požadavky na výrobu a logistiku,“ oznámil ředitel trutnovského závodu Roman Demuth.

Předseda představenstva společnosti Pepperl+Fuchs Günter Kegel dokonce přiznal, že bez nové továrny by bylo setrvání firmy pod Krkonošemi v ohrožení. „Kdybychom neměli možnost tady expandovat, museli bychom Trutnov opustit a investovat jinde. Současný stav by pro nás byl do budoucna málo, nenaplňoval by naše další očekávání,“ prohlásil.

V průmyslové zóně má firma k dispozici parcely o výměře 22 tisíc čtverečných. Tovární budova bude mít asi 6,5 tisíce čtverečných metrů. Počet zaměstnanců v ní může vzrůst až na 300. „Umožní nám to nejen navyšovat objemy výroby a rozšiřovat stávající sortiment induktivních snímačů, ale také rozšířit naše portfolio o nové, inovativní a technologicky náročné produkty, jako jsou například optické závory,“ uvedl ředitel trutnovského závodu Roman Demuth.

Výhodou bude i lepší logistické napojení areálu. Významný prostor pro rozvoj a rozšiřování v nové továrně bude mít i oddělení vývoje a výzkumu. Ve firemním areálu navíc i po stavbě továrny zbyde dost místa ještě na jednu budovu. To pro případ, kdyby se Pepperle+Fuchs potřebovala výrazně rozšířit.

Management firmy věří, že se mu bude v Trutnově dařit i díky zaměstnancům. „Jsme s nimi spokojení, schopní si je sami vzdělávat, máme dobrou spolupráci s místní průmyslovkou. Snažíme se tvořit dobré pracovní podmínky a vycházet lidem vstříc i v osobních věcech. Chceme, aby se u nás cítili jako doma,“ řekl Günter Kegel.

Příchod dalšího špičkového producenta elektrotechnických výrobků do průmyslové zóny přivítal i trutnovský starosta Ivan Adamec. „Je to další střípek k tomu, aby se Trutnov dostal na vyšší laťku v kvalitě života a servisu, který lidem poskytuje. Dnes to možná nevzbuzuje takovou pozornost, protože je doba ekonomického růstu a přezaměstnanosti, ale to jednou skončí. Pak budeme rádi, že tu máme zaměstnavatele, kteří se o místní umí starat, zajistí jim dobrou práci v dobrých podmínkách a přiměřené platy,“ zdůraznil Adamec.

Firma Pepperl+Fuchs je už třetím rokem také partnerem trutnovské kultury. Prostřednictvím Společenského centr Uffo na ní letos přispěje částkou 250 tisíc korun.