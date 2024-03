Udržitelná mobilita si pomalu prošlapává cestu i mimo největší města v zemi. Zářným příkladem jsou Vrchlabí a Rychnov nad Kněžnou, kde pod patronací Nadačního fondu Škoda Auto (NFŠA) již několik let úspěšné fungují služby sdílených kol. Ty se nyní s podporou hejtmanství rozšíří dále po Královéhradeckém kraji, který v pondělí 4. 3. podepsal s NFŠA společné memorandum. Oba subjekty poskytnou na sdílenou cyklistiku finanční prostředky skrz nový dotační program pro obce, čas podat žádost je do 13. 3. 2024.

V regionu přibydou sdílená kola. Královéhradecký kraj a Nadační fond Škoda Auto podpoří udržitelnou mobilitu | Foto: www.khk.cz

Pilotní projekty ve Vrchlabí a Rychnově nad Kněžnou, které inicioval NFŠA, prokázaly životaschopnost sdílené cyklistiky v regionech a co víc, stále se posouvají vpřed, ať už z hlediska zájmu obyvatel, nebo počtu stanic, kde si lze kolo vypůjčit. Staly se tak inspirací pro Královéhradecký kraj, který teď rozvoj sdílených kol podpoří i v dalších obcích prostřednictvím nové dotační výzvy.

„Pro Královéhradecký kraj je podpora rozvoje služeb sdílených kol novou výzvou, se kterou do spolupráce s Nadačním fondem Škoda Auto společně vstupuje. Systémy sdílených kol fungují v metropolích po celém světě a jejich popularita roste. Věřím, že i města a obce v našem kraji mohou nabídnout svým obyvatelům, ale i cestujícím a turistům alternativu k cestování městskou hromadnou dopravou či osobním automobilem. Sdílená kola jsou ekologická, k dispozici 24 hodin, 7 dní v týdnu a navíc pro mnohé i možností, jak třeba při cestě do práce splnit denní dávku pohybové aktivity a udělat tak něco i pro své zdraví,“ vyzdvihl hejtman Martin Červíček.

Nová dotační výzva je určena obcím a městům v kraji, které plánují rozvoj sdílené cyklistiky. Celkové prostředky v dotačním programu dosahují pěti milionů korun, přičemž Královéhradecký kraj přispěl čtyřmi a NFŠA jedním milionem. Cílem inovativního projektu je jak podpora udržitelnější a efektivnější dopravy, tak zdravého životního stylu prostřednictvím služby pro širokou veřejnost. Pro NFŠA jde zároveň o první aktivitu, ve kterém překlápí projekt z vlastní iniciativy mezi systémové.

Podat žádost o dotaci mohou obce na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje na https://dotace.khk.cz/ do 13. 3. 2024. Maximální výše podpory pro každou z nich je 500 000 korun.

„Naše spolupráce s Královéhradeckým krajem už probíhá například v oblasti modernizace vzdělávání a udržitelná mobilita je dalším tématem, ve kterém si můžeme vzájemně pomoci. Know-how z Vrchlabí a Rychnova, ale také z Mladoboleslavska pomůže příjemcům nového dotačního programu s hladkým zavedením infrastruktury pro sdílenou cyklistiku. Oba projekty jsou ukázkovou spoluprací veřejného a soukromého sektoru v oblasti podpory zavádění a spolufinancování inovativních služeb s cílem zvyšovat kvalitu života místních obyvatel,“ řekl k podpisu memoranda ředitel NFŠA Ladislav Kučera.

„Velmi oceňujeme rozvoj bikesharingu. Umožňuje flexibilní využívání kola k běžné dopravě po městě a kombinování cest hromadnou či veřejnou dopravou s těmi na kole a pěšky. Služba sdílených kol také pomáhá odbourávat překážky jako uschování kola během pracovní doby. Osvědčila se i v kopcovitějších městech jako skvělý dopravní prostředek pro kratší cesty po městě a jako důležitý stavební prvek městské mikromobility. Všude tam, kde sdílená kola do měst zavedli, teď přidávají širší flotilu. Jsme rádi, že obyvatelé a obyvatelky Královéhradeckého kraje budou mít lepší podmínky pro to, aby své cesty mohli realizovat udržitelně, pohodlně a navíc zdravě," říká Dominika Lenthárová ze spolku AutoMat, který už 14 let pořádá květnovou výzvu Do práce na kole. Té se Královéhradecký kraj se svými zaměstnanci a zaměstnankyněmi už tradičně účastní.