V Trotině odhalili památník legionářům

Výroba - Výroba Obsluha strojů 18 000 Kč

Obsluha ostatních strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků jinde neuvedená Obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních výrobků. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Jedná se o obsluhu výrobní linky. , -požadujeme dobrý zdravotní stav (práce v riziku prachu a hluku), fyzickou zdatnost, pracovitost a spolehlivost, praxe na výrobní lince výhodou, , Příspěvek na obědy, příspěvek na PP, rekreace na podnikových chatách, , prac. poměr na 1-2 roky, , kontakt: osobně od 6.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, telefonicky od 6.00 do 14.00 hod.,. Pracoviště: Juta a.s. - turnov, Palackého, č.p. 457, 511 01 Turnov 1. Informace: Dana Palmeová, +420 481 351 132.