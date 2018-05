V Trutnově bude zítra Den pro rodinu a výstava Já pěstoun

Trutnov - Poskytovatelé sociálních služeb, subjekty v oblasti náhradní rodinné péče a organizace, které pracují ve prospěch dětí, mládeže, seniorů a osob se zdravotním postižením se budou zítra prezentovat na Krakonošově náměstí při trutnovském Dni pro rodinu.

Se svými rodiči nevyrůstá v České republice na 27 tisíc dětí. Dobrá rodina se věnuje i hledání nových náhradních rodičů. Ilustrační foto: Dobrá rodinaFoto: Ilustrační foto: Dobrá rodina

Akce se uskuteční od 9 do 17 hodin. Oblastní charita Trutnov a Centrum DAR (Domov a Rodina) tím navazují na loňský úspěšný první ročník. K vidění bude i putovní výstava Já pěstoun, která vznikla v rámci kampaně Hledáme rodiče nadačního fondu J&T. Expozice velkoformátových fotografií je přístupná až do neděle 20. května.



Cílem akce je upozornit na problematiku pěstounské péče a konkrétními příběhy přiblížit život pěstounských rodin.



Na Trutnovsku žije 122 dětí v 93 pěstounských rodinách. "Naše oddělení sociálně-právní ochrany dětí eviduje 12 dětí, kterým by bylo vhodné takovou pěstounskou péči co nejdříve zprostředkovat. Bohužel zaznamenáváme pokles počtu lidí ochotných a schopných se této náročné, ale velmi záslužné a potřebné roli dlouhodobě věnovat," uvedl trutnovský starosta Ivan Adamec.