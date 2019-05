Rekordní účast se sešla i přes hustý a vytrvalý déšť. Nechyběly transparenty, hesla a české vlajky. „Přece nechceme připustit rozklad společnosti pro ješitné touhy novodobých vůdců,“ oznámil jeden z řečníků Karel Vojáček.



„Je potřebné motivovat politiky, strany a média ke zlepšení práce na tvorbě zákonů, které zlepší kvalitu života tak, aby občané nebyli svíráni dluhovými a daňovými pastmi, i množstvím nesmyslných nařízení. Tito lidé se pak snadno stávají voliči politiků diktátorského typu,“ prohlásil.



Podobná setkání se dnes uskutečnila i v dalších 240 městech po celé České republice. „Je snazší nic nedělat, nechat se obelhávat a alibisticky čekat, že se situace nějak vyvine. Když budeme neaktivní, moc zla poroste a přejde určitou mez, kdy už to nepůjde zvrátit,“ vysvětlil další řečník, husitský farář Tomáš Karel.

Velká účast na demonstracích podle něj potvrzuje, že přibývá lidí, kterým není jedno, co se kolem nich děje. „Těší mě to, a jsem na to hrdější, než kdyby náš národní tým v hokeji vyhrál mistrovství světa. I když naši hokejisti byli skvělí,“ dodal.



U sochy Josefa II. se postupně vystřídalo pět řečníků. Zpívaly se mimo jiné i hymny - česká i evropská. „Naše požadavky jsou demise stávající ministryně spravedlnosti Marie Benešové, přijetí sedmi pojistek pro nezávislost justice a ať premiér obhájí své kroky v televizním duelu,“ zopakoval Vojáček.