Hromadná objednávka padesáti tisíc testů dorazila ve středu do budovy Uffa. "Ještě před objednáním jsme evidovali velký zájem ze strany místních podniků o nákup samoodběrových antigenních testů. Proto jsme se s trutnovskou nemocnicí domluvili na hromadné objednávce, díky které je cena za testy velmi příznivá," uvedl Tomáš Eichler, místostarosta Trutnova.

V případě zájmu ze strany organizací a firem o nákup těchto testů stačí kontaktovat garanta hromadného nákupu, jímž je trutnovská nemocnice. Oficiální objednávku s uvedením počtu kusů pak stačí zaslat na e-mailovou adresu: fakturace@nemtru.cz. Cena za jeden test činí 62 Kč s tím, že odběr je možný pouze na celá balení. Jedno balení obsahuje 25 kusů. Minimální množství objednávky musí být alespoň dvě balení.

"S potvrzenou objednávkou si zájemci můžou požadovaný počet testů vyzvednout na výdejním místě, a to v budově Uffa. Najdou nás v bočním vchodu z ulice Spojenecká ve čtvrtek 18. března a v pátek 19. března vždy v době 9 do 12 a 13 do 16 hodin. V dalších dnech podle dohody s kontaktní osobou Monikou Škodovou: e-mail testy@trutnov.cz, tel.: 731 629 655," upřesnil trutnovský místostarosta.