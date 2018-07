V Trutnově přestavují Nivy, s moderním centrem volného času vyroste 3D bludiště

Trutnov - Areál Na Nivách se mění v moderní víceúčelový prostor pro Středisko volného času, sport a veřejnost. Největší investiční akce od doby postavení Společenského centra UFFO přijde Trutnov na 197 milionů korun. „Platíme si ji sami z městských peněz, nemáme na ni žádnou dotaci,“ upozornil starosta Trutnova Ivan Adamec.

Bude to veliká změna rozsáhlého prostoru v blízkosti vlakového nádraží v Trutnově, kde v dlouhé historii stála střelnice místních ostrostřelců, za první republiky divadlo a od 50. let sportovní zařízení. Teď tam roste v kvapíkovém tempu Středisko volného času. „Nivy budou sloužit nejen dětem, zapojeným do zájmové činnosti, ale také veřejnosti, pro kterou bude určená více než jedna třetina areálu. O prázdninách můžou Trutnované sledovat, jak tam začnou růst hřiště,“ uvedl ředitel Střediska volného času v Trutnově Josef Khol. Prostorná venkovní plocha získá dětské hřiště, 3D bludiště, věž se skálou nebo lanový park.

Výstavba, která začala letos v únoru a měla podle plánů vyvrcholit v prosinci, se protáhne o několik týdnů. V tuto chvíli jsou hotové hrubé stavby. „Museli jsme zpevňovat svah za budovou a našli jsme staré sklepení, které se v žádných plánech neobjevilo. To nejhorší ale máme za sebou, teď už by se mělo stavět podle plánů,“ vysvětlil Radek Mrázek, generální ředitel stavební společnosti BAK, která areál staví.

„Problém se svahem jsme vyřešili vybudováním opěrné stěny. Staré sklepní klenby jsme zasypali a zabetonovali. Dodatečně jsme také museli dělat nové základy. Zjistili jsme, že pod nosnou zdí na některých místech vůbec neexistují,“ doplnil stavbyvedoucí a projektový manažer Ladislav Matěna. „Rozpočet nicméně nijak měnit nebudeme, částku určenou pro tuto investiční akci rozhodně nepřekročíme,“ zdůraznil starosta Ivan Adamec.